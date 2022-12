Połowa Polaków wyjeżdżających w tym roku na urlop świąteczny jedzie do województwa małopolskiego - wydadzą o 30 proc. więcej na wypoczynek niż w wakacje.

Na Boże Narodzenie rośnie zainteresowanie polskich turystów domkami i willami, przewyższając najpopularniejsze w pozostałych okresach roku kwatery i pokoje.

Blisko połowa wyjeżdżających w okresie świątecznym wybiera się do województwa małopolskiego.

Wśród miejscowości niekwestionowanym liderem jest Zakopane.

Tylko jedna na dziesięć osób planuje długi pobyt aż do Sylwestra - przeważają wyjazdy na cztery albo trzy dni.

Według danych serwisu turystycznego Nocowanie.pl średnia cena noclegu za osobę na dobę w tym czasie wyniesie 128 zł.

To niemal 30 proc. więcej niż w wakacje.

Polacy nie planują w tym roku łączyć wyjazdów na Boże Narodzenie i Sylwestra - ponad 80 proc. osób poszukujących zakwaterowania od 22, 23 lub 24 grudnia jest zainteresowanych pobytem od dwóch do pięciu dni, jak wynika z danych Nocowanie.pl, polskiego serwisu turystycznego odwiedzanego w sezonie nawet przez 4 mln użytkowników miesięcznie. Największą popularnością cieszą się wyjazdy cztero- i trzydniowe, wybierane odpowiednio przez 35 proc. i 22 proc. turystów. Tylko co dziesiąty zamierza wydłużyć pobyt do Sylwestra, na czas od ośmiu do jedenastu dni.

Najliczniejszą grupę wyjeżdżających, 23 proc., stanowią pary bez dzieci. Niemal 12 proc. to dwoje dorosłych z dwojgiem dzieci, a 9 proc. dwoje dorosłych z jednym dzieckiem. Nieco ponad 3 proc. stanowią osoby wyjeżdżające w pojedynkę. W sumie ponad połowa wszystkich wyszukiwań w okresie świątecznym dotyczy zakwaterowania dla grup od jednego do dziewięciorga dorosłych z od jednego do dziewięciorga dzieci.

- Zazwyczaj Polacy na odpoczynek od codzienności poszukują noclegu w kwaterach i pokojach. Również w okresie Bożego Narodzenia wybiera je ponad 28 proc. turystów, widzimy jednak wzrost zainteresowania domkami i willami - obecnie dotyczy ich prawie 1/3 wszystkich wyszukiwań. Nic w tym dziwnego, wiele osób planuje wyjazd w liczniejszym gronie, poza tym w święta chcemy przede wszystkim przyjemnie spędzić czas, odpocząć w komfortowych warunkach i ciepłej, miłej atmosferze - mówi Tomasz Zaniewski, CFO Nocowanie.pl - Nasi użytkownicy przywiązują dużą wagę do opinii innych odwiedzających na temat obiektów, zwracają też uwagę na dostępne udogodnienia, jak bezpłatny parking, wi-fi czy możliwość zabrania ze sobą również czworonożnych członków rodziny. Decydującym czynnikiem wyboru wciąż pozostaje cena - na szczęście w naszej ofercie da się znaleźć coś na każdą kieszeń we wszystkich regionach Polski. Weryfikujemy również prezentowane w naszym serwisie obiekty noclegowe, można więc spokojnie cieszyć się nadchodzącym wypoczynkiem. Natomiast z punktu widzenia gospodarzy warto zadbać o to, by wszystkie elementy, mogące stanowić dodatkową zachętę dla turystów, były dobrze opisane na portalu rezerwacyjnym, oraz zachęcać odwiedzających do pozostawiania ocen.

Popularnym rodzajem zakwaterowania są również pensjonaty, w których święta planuje spędzić 13,5 proc. wyjeżdżających, oraz apartamenty, wybierane przez 13 proc. Niecałe 5 proc. szuka noclegu w hotelach i hostelach, a blisko 3 proc. w gospodarstwach agroturystycznych.

Co druga osoba spędzająca nadchodzące święta poza domem wybiera się do województwa małopolskiego, a co trzecia do dolnośląskiego lub śląskiego. Blisko co dziesiąta zamierza spędzić Boże Narodzenie nad morzem, w województwie pomorskim lub zachodniopomorskim. Wśród miejscowości bezkonkurencyjną popularnością cieszy się Zakopane, wybierane przez blisko 1/4 wyjeżdżających. Zajmujący drugie miejsce Karpacz wybiera prawie 10 proc. turystów, a trzecią w kolejności Szklarską Porębę 6,5 proc. W dwudziestce najczęściej wyszukiwanych miejscowości spośród tych położonych nad morzem znalazł się tylko Kołobrzeg. Jak wynika z szacunkowych wyliczeń ekspertów z Nocowanie.pl na podstawie już opłaconych zaliczek, średnia cena noclegu za osobę na dobę w okresie tegorocznego Bożego Narodzenia wyniesie 128 zł - to niemal 30 proc. więcej niż w czasie wakacji.

