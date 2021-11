USA ponownie otwiera się dla turystów. Do jakich miast planują podróż Polacy?

Nowy Jork, Los Angeles, Miami i Chicago - to najpopularniejsze kierunki wśród Polaków podróżujących do Stanów Zjednoczonych.

Po ogłoszeniu we wrześniu b.r. informacji o ponownym otwarciu się na turystów wyszukiwania lotów z Polski do USA odnotowały wzrost na poziomie ponad 63 proc. - podaje Kiwi.com

Polacy najczęściej latają do Nowego Jorku, Miami, Los Angeles i Chicago

Najdogodniejsze i najszybsze połączenia lotnicze (maksymalnie jedna przesiadka) do USA oferują porty lotnicze w Warszawie i Krakowie

Najpopularniejsze miasta na przesiadkę to: Madryt, Amsterdam i Frankfurt

Stany Zjednoczone otwierają się na turystów. Zgodnie z postanowieniami Białego Domu od listopada obcokrajowcy ponownie będą mogli podróżować po USA, pod trzema warunkami: pełne zaszczepienie, negatywny wynik testu na covid i podanie danych o miejscu pobytu.

Wedle danych firmy technologicznej z sektora travel Kiwi.com, po ogłoszeniu informacji we wrześniu b.r. o ponownym otwarciu się na turystów wyszukiwania lotów z Polski do USA odnotowały wzrost na poziomie ponad 63 proc. Dodatkowo, Kiwi.com sprawdziła, jak Polacy podróżują do USA, a także przygotowała kilka cennych podpowiedzi, jak kupić tani bilet i skąd podróżować najszybciej i najdogodniej.

- Stany Zjednoczone zgodnie z zapowiedziami ponownie otwierają się na turystów, w tym również turystów biznesowych. USA to zdecydowanie jeden z najbardziej pożądanych kierunków, którego popularność jest uniwersalna i ponadczasowa. Po ogłoszeniu przez USA informacji o ponownym otwarciu się na obcokrajowców wzrost wyszukiwań lotów do USA z Polski wzrósł o ponad 63 proc. Najczęściej wyszukiwane przez Polaków destynacje to Nowy Jork, Miami, Los Angeles, a także San Francisco czy Honolulu. Trzy pierwsze najczęściej wyszukiwane miasta pokrywają się z tymi, do których Polacy podróżują najczęściej. Z naszych danych wynika, że najszybciej i najdogodniej, z maksymalnie jedną przesiadką, będziemy podróżować z portów lotniczych w Warszawie i w Krakowie. - mówi Eliška Řezníček Dočkalová, dyrektor ds. zarządzania doświadczeniem klienta w Kiwi.com.

Jak podróżujemy do USA?

Polacy decydując się na podróż do Stanów Zjednoczonych najczęściej wybierają Nowy Jork, Miami czy Los Angeles. Poza podium znalazły się również Chicago oraz Orlando.