Valerie Schuermans: Polska ważna dla Radissona. 30-40 projektów hotelowych w ciągu dekady

Radisson umacnia pozycję w Polsce. - Nasze plany strategiczne z 2016 r. zakładały, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat uda nam się zwiększyć naszą obecność w Polsce do 25 hoteli, ale dziś już wiemy, że będzie to prawdopodobnie nawet 30-40 projektów - mówi w wywiadzie dla PropertyNews.pl Valerie Schuermans, wiceprezes ds. rozwoju biznesu w Radisson Hotel Group.

Radisson zapowiadał mocny powrót do Europy. Jak ważna dla Radissona jest Polska?

Valerie Schuermans: W 2018 roku ogłosiliśmy nasz pięcioletni plan rozwoju, w ramach którego zadeklarowaliśmy reaktywację naszej działalności w Europie i w innych kluczowych państwach regionu EMEA. W tym planie, określiliśmy 8 krajów na których będziemy się skupiać, cztery z nich to kraje europejskie, a Polska jako jeden z najważniejszych rynków już od 2016 r. jest jednym z nich. W 2016 mieliśmy 8 działających tu hoteli, dziś mamy 19 już otwartych lub na etapie budowy obiektów w Polsce. Oto jak ważna jest dziś dla nas Polska.

Jaki potencjał, w Pani ocenie, ma polski rynek w porównaniu do innych krajów europejskich?

W raporcie firmy McKinsey z 2015 z prognozą na lata 2020-2025, zakładano, że Polska może się rozwijać według 2 różnych scenariuszy: wzrost PKB per capita będzie na poziomie 2-2,5 procenta lub, zakładając bardziej optymistyczny scenariusz, wzrost będzie nieco szybszy, bazując na konkurencyjnych firmach opartych na wysokiej jakości usługach i dobrze wykształconej sile roboczej. Tymczasem, dziś w Polsce wzrost PKB per capita wynosi 4% i utrzymuje się na poziomie tego w Portugalii, notuje się niski poziom bezrobocia i Polska nadgania pozostałe kraje Europy Zachodniej w bardzo szybkim tempie. Warto też zauważyć, że cały ten rozwój ma miejsce w stabilnych makroekonomicznie warunkach, przy utrzymującej się niskiej inflacji. Jak widać, jeśli chodzi o Polskę, to możliwości są praktycznie nieograniczone! Polska jest zdecydowanie motorem rozwoju w Europie, co trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć. Jestem dumna i szczęśliwa wiedząc, że jesteśmy częścią tej historii sukcesu. Polska jest obecnie najszybciej rosnących rynków spośród tych za które jestem odpowiedzialna, dwoma kolejnymi jest Portugalia i Hiszpania.

W latach 2012-2015 w Europie notowano niewielki wzrost gospodarczy, i to Polska stała się motorem tego wzrostu, więc wszystkie oczy były wtedy zwrócone w stronę Polski i można było wyczuć, że każdy walczy o kawałek z tego tortu. Utrzymanie swojego kawałka oznacza, że musisz stale inwestować, aby nie wypaść z obiegu. Na przykładzie warszawskiego rynku hotelowego widać, że konkurencja nie śpi i też chce uczestniczyć w tym rozwoju. W ostatnim czasie, praktycznie wszystkie pięciogwiazdkowe obiekty w Warszawie zostały odremontowane. Wszyscy duzi gracze rozumieją, że inwestycje są niezbędne, aby nadążyć za konkurencją i wzrostem kraju.

