Butikowy hotel Verte jest pierwszym w Polsce obiektem sygnowanym przez Marriott Autograph Collection.

Wybudowane w XVIII w. obiekty, lokalnie znane jako pałace Branickich i Szaniawskich, na przestrzeni lat kilkakrotnie zmieniały swe przeznaczenie.

Teraz przyszedł czas na nowy rozdział w ich historii.

Po trwającej 8 lat rewitalizacji dwa warszawskie pałace na nowo otwierają swoje drzwi dla gości.

W samych sercu Warszawy, na Starówce, zlokalizowane są dwa sąsiadujące ze sobą pałace – Szaniawskich oraz Branickich. Oba powstały na początku XVIII w. Od tego czasu budynki wielokrotnie zmieniały swych właścicieli, przechodziły gruntowne przebudowy i zmieniały swe przeznaczenie. Ich burzliwy los przerwała II Wojna Światowa, w trakcie której całe miasto zostało doszczętnie zniszczone. Powstająca z gruzów stolica została odbudowana w latach 50. XX w., a wraz z nią historyczne pałace, przez wieki tworzące tę naturalną tkankę miejską. Aby jak najlepiej je odwzorować, architekci inspirację czerpali z dzieł Bernardo Bellotto, XIII-wiecznego portrecisty Warszawy, powszechnie znanego jako Canaletto. To dzięki niemu dziś możemy podziwiać Starówkę, która architekturą nawiązuje do tych minionych czasów.

Projekt wnętrz autorstwa Ewy Breymeyer-Darskiej i Rafała Darskiego łączy w sobie styl dawnej Warszawy z nowoczesnym twistem.

Po trwającej 8 lat rewitalizacji pałace Szaniawskich i Branickich ponownie zostały otwarte dla mieszkańców miasta oraz przyjezdnych gości. Firma Budizol, będąca generalnym wykonawcą inwestycji, zrealizowała ją według projektu dr inż. arch. Marka Sietnickiego z SAS Studio. W wyniku modernizacji wnętrza pozbawiono surowego charakteru, nadając im przy tym niecodzienny sznyt. Projekt wnętrz autorstwa Ewy Breymeyer-Darskiej i Rafała Darskiego łączy w sobie styl dawnej Warszawy z nowoczesnym twistem. Świeże spojrzenie architektów oraz szacunek do historii miejsca, pozwoliły stworzyć wyjątkową przestrzeń na mapie stolicy – pełną ciepłej i swobodnej atmosfery, w której każdy będzie czuł się komfortowo.

Każdy z 94 pokoi hotelowych charakteryzuje odmienny wystrój wnętrza, jednak wszystkie łączy niecodzienny design, dobry smak i zastosowane w przestrzeniach najwyższej jakości materiały – naturalne drewno, chłodny kamień oraz tkaniny o grubym splocie. Historia w tle? Obecna, ale podobnie jak twórczość Canaletto, który interpretował i upiększał widoki portretowanych miast – z delikatnym przymrużeniem oka. To idealne miejsce zarówno na biznesowy przyjazd do Warszawy, krótki city break, jak i weekend tylko we dwoje.

Verte Warsaw Autograph Collection to nie tylko hotel – przede wszystkim jest to przestrzeń do spotkań.

Jednak Verte Warsaw Autograph Collection to nie tylko hotel – przede wszystkim jest to przestrzeń do spotkań. Nowoczesny, przeszklony pawilon zaprasza gości oraz mieszkańców miasta na pyszne, zdrowe śniadania w gronie przyjaciół i rodziny. Natomiast pałacowy ogród zachęca do spędzania słonecznych poranków z filiżanką aromatycznej kawy oraz wieczornych koktajli z unikatowym widokiem na mury Starego Miasta. O podniebienia wszystkich odwiedzających Verte dba Maciej Majewski – szef restauracji KUK, w której ofercie znajdują się lunche oraz kolacje w stylu bistronomy, będącej kompozycją tego, co rodzime z tym, co unikalne.

Spotkanie rodzinne? Przyjęcie okolicznościowe? A może konferencja biznesowa? Dla Verte nie ma rzeczy niemożliwych. Ta niekonwencjonalna, 800 mkw. przestrzeń, dzięki połączeniu historycznego wnętrza z nowoczesnymi rozwiązaniami jest w stanie sprostać każdemu, nawet najbardziej wymagającemu wyzwaniu. Butikowe hotele Marriott Autograph Collection to bowiem twórcze spojrzenie, świeża koncepcja, wyjście poza sztywny schemat. Kolekcja składa się z hoteli zlokalizowanych w różnych zakątkach świata, z których każdy jest inny. Inspirowane historią, kulturą i sztuką nowoczesne koncepty przełamują to, co dotychczas dobrze znane. Teraz zarówno mieszkańcy Warszawy, jak i jej goście, mogą się o tym przekonać.

