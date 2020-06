Vienna House Andel’s Cracow w nowej odsłonie

Tym razem projektanci eleganckich wnętrz hotelu w samym centrum Krakowa postanowili wykorzystać nowoczesne elementy wystroju nawiązujące do ekskluzywnych statków. Widać w nich odniesienia do surferskiego designu kalifornijskiej restauracji Mavericks Cracow oraz wyrafinowania i stylu Vienna House.

- Vienna House z największą dbałością o detale projektuje doświadczenia gości, jak również wnętrza, które nadają hotelom nowego wymiaru. Liczy się nieustanne odkrywanie i naturalna gościnność – podkreśla Tomasz Piórkowski, dyrektor regionalny Vienna House. – Wybór tematyki żeglarskiej i oceanicznej w Krakowie może nieco dziwić, ale to właśnie w Krakowie znajduje się Aleja Podróżników, Zdobywców i Odkrywców, która promuje niezwykłe polskie osiągnięcia eksploracyjne.

#seavibes: pokoje w oceanicznym klimacie

W pokojach Vienna House Andel’s Cracow czuć powiew oceanicznej bryzy. Lustro ma kształt bulaja, wieszaki na ubrania przypominają żeglarskie liny i haki, drewniane drabinki - schodki okrętowe, a nad łóżkami wiszą drewniane wiosła ozdobne.

Pokoje zachowały swoją elegancję i funkcjonalność, jednak nowe elementy wystroju nadają im unikatowego charakteru. Miękkie zagłówki do łóżek z kolorowymi wzorami ocieplają wnętrza. Wygodne materace i najwyższej jakości pościel, dobre oświetlenie i ergonomiczne rozplanowanie przestrzeni zapewniają gościom komfortowe warunki do odpoczynku i pracy.

Nowoczesne centrum konferencyjne z lounge lobby

Odświeżone zostało również centrum konferencyjne Vienna House Andel’s Cracow na pierwszym piętrze obiektu. Wnętrza foyer zostały ocieplone i zyskały styl salonu zachęcającego do odpoczynku i coworkingu. Również tutaj znalazły się odniesienia do oceanicznego klimatu – nowoczesna tapeta 3D swoją strukturą przypomina muszlę. Sale konferencyjne z dostępem do światła dziennego zostały wyposażone w nowoczesny system audiowizualny.

Renowacja pokoi i centrum konferencyjnego Vienna House Andel’s Cracow trwała od października 2019 r. do kwietnia 2020 r. Za projekt wnętrz odpowiada dział projektowy największej austriackiej sieci hotelowej Vienna House oraz pracowni BEHF Architects. Generalnym wykonawcą była firma Riedl, która odpowiadała również m.in. za renowację Mavericks Cracow i Smok Bar w 2018 r. oraz Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje w 2019 r. Był to ostatni etap modernizacji wnętrz tego obiektu, zlokalizowanego w samym sercu Krakowa, tuż przy głównym dworcu oraz 5 minut od Starego Miasta.