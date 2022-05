Vienna House Andel’s Lodz ma nowego szefa kuchni. Kamil Kubiak wraca po dziewięciu latach

Kamil Kubiak swoje pierwsze kroki w branży gastronomicznej stawiał jeszcze w czasie nauki w szkole kulinarnej. Swoją przygodę z hotelarstwem rozpoczął właśnie w Vienna House Andel’s Lodz w roku 2010, gdzie pracował trzy lata jako kucharz.

Następnie został szefem kuchni w Novotel Łódź Centrum oraz hotelu Tabaco. W 2018 r. przeniósł się do Warszawy do nowo otwartego Four Point by Sheraton w Warszawie, gdzie spędził kolejne trzy lata. Teraz postanowił powrócić do Vienna House i przejął stery od Mirosława Jabłońskiego.

Możliwość powrotu po 9 latach do Vienna House bardzo mnie ucieszyła. Vienna House ma niesamowitą energię i daje dużo możliwości rozwoju. Zarządzanie gastronomią w tak dużym obiekcie biznesowo-konferencyjnym, jakim jest Vienna House Andel’s Lodz, to duże wyzwanie, ale jednocześnie niesamowita perspektywa – podkreśla Kamil Kubiak.

Kamil Kubiak odpowiada za wszystkie punkty gastronomiczne w hotelu: restaurację Delight, Oscar’s Bar, skyFLY Bar oraz gastronomię w centrum konferencyjnym.

Kamil Kubiak jest wszechstronnym szefem kuchni, specjalizującym się w kuchni fusion, nowoczesnej i molekularnej. Nieustannie się kształci i doskonali swoje umiejętności. Dzięki zdobytej przez lata wiedzy pełni również rolę trenera kulinarnego. Gotował dla wielu znanych osób, m.in. przygotowywał prywatny lunch we Włoszech dla papieża Franciszka. Z powodzeniem brał udział w wielu konkursach i prestiżowych wydarzeniach.

Vienna House Andel’s Lodz jest designerskim hotelem biznesowo-konferencyjnym zlokalizowanym w zrewitalizowanej XIX-wiecznej fabryce. Oferuje 277 pokoi i apartamentów oraz centrum konferencyjne z 16 salami i największą w mieście salą balową o powierzchni 1300 m2. Hotel był wielokrotnie nagradzany za wyjątkową architekturę i wysoką jakość obsługi. W hotelu znajduje się Centrum SPA i Fitness skySPAce z basenem z panoramą na Łódź oraz nagradzana czapami Gault&Millau restauracja Delight.