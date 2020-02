Vienna House Mokotow Warsaw świętuje pierwszą rocznicę

Vienna House Mokotow Warsaw jest nietypowym hotelem biznesowym. Łączy udogodnienia dla turystów biznesowych, takie jak szybkie zameldowanie online, wczesne śniadanie na wynos czy lokalizacja blisko Lotniska Chopina, ze swobodną atmosferą, oryginalnymi wnętrzami i niebanalnym konceptem kulinarnym. W ciągu roku swojej działalności stał się miejscem, do którego chętnie wracają goście biznesowi oraz influencerzy.

- Jestem dumna z tego, że Vienna House Mokotow Warsaw stał się drugim domem dla wielu osób podróżujących do Warszawy. Myślę, że nasze największe wyzwanie – stworzenie niesztampowego miejsca na hotelowej mapie Warszawy, gdzie można komfortowo odpocząć i równie komfortowo pracować – przerodziło się w nasze największe osiągnięcie – podkreśla Marta Karteczka, dyrektorka generalna hotelu. – „Mówiąc "nasz", mam na myśli cały zespół Vienna House, który od samego początku pracuje na jego sukces i wkłada serce w jego rozwój – dodaje z dumą.

Przyjazną i domową atmosferę Vienna House Mokotow Warsaw tworzą zaangażowani pracownicy, dzięki którym goście czują się swobodnie i „na miejscu”. Na uwagę zasługuje koncept kulinarny restauracji Greenhouse, która wystrojem wnętrza przypomina szklarnię, a ofertą dorównuje najlepszym obiektom gastronomicznym miasta. Restauracja łączy się nierozerwalnie z lobby barem, gdzie barmani, szlifujący swe umiejętności m.in. w Londynie, tworzą autorskie koktajle i drinki, oraz strefą konferencyjną i lobby.

- Po roku widzimy, że kierunek, w którym idziemy, jest prawidłowy. Z pewnością będziemy poszerzać portfolio naszych kreatywnych propozycji, zarówno w obszarze gastronomii, jak również konferencji, ale nad każdym pomysłem będzie czuwać idea zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności – mówi Karteczka. – Dla mnie społeczna odpowiedzialność to również pełne szacunku i partnerstwa podejście do zespołu. Będę kłaść nacisk na identyfikację talentów i ich rozwój. To zespół tworzy podstawową tkankę hotelu, więc wie, co jest dla niego najlepsze – podkreśla.