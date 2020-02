Vienna House otworzy drugi hotel w Katowicach. Cztery gwiazdki w nowatorskim koncepcie

- W marcu 2021 wspólnie z inwestorem, firmą Pinewood Investment Management, planujemy otworzyć kolejny hotel w Katowicach. Tym razem pod marką Vienna House R.evo. Nowy hotel będzie skategoryzowany na cztery gwiazdki – zapowiada Tomasz Piórkowski i podkreśla, że będzie to rewolucyjny na rynku polskim koncept idący za najnowszymi trendami na rynkach światowych.

Vienna House R'evo będzie liczył łącznie 203 pokoje i połączy funkcje hotelu z apartamentami dostosowanymi do dłuższych pobytów – mówił Tomasz Napiórkowski. – Nastawiamy się na to, by zaprosić do wnętrza obiektu gości z miasta, ale jednocześnie chcemy przyciągnąć gości biznesowych, dlatego ważną częścią obiektu będzie Work&Play, czyli specjalna strefa coworkingowa oraz sale na prywatne spotkania.

W hotelu znajdzie się, m.in. pralnia, paczkomat oraz inne ciekawe koncepty.

Nowy hotel będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Sokolskiej i Piotra Skargi, w miejscu gdzie znajdował się budynek Energożelbet. Prace nad przebudową obiektu już się rozpoczęły.