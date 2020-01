Vienna House: świadomi goście i proekologiczny hotel

Zagadnienia ekologiczne są ważne dla sieci hotelowych. Już prawie dekadę temu z badań wynikało, ze ponad połowa gości bierze pod uwagę ten aspekt – czy hotel, w którym zdecydują się zatrzymać, jest przyjazny środowisku czy też nie – mówi Marta Karteczka, dyrektor generalna Vienna House Mokotow Warsaw. Jesteśmy coraz bardziej wrażliwi na problemy związane z dewastacją naszej planety. Coraz częściej wybieramy produkty i usługi tych firm, które angażują się w ochronę środowiska i dbają o zrównoważony rozwój. Dotyczy to również korzystania z hoteli. Zobacz, jakie działania proekologiczne podejmują sieci hotelowe, aby przyciągać do siebie gości.

– Budowane są obiekty, które mają technologię sprzyjającą niskiemu poborowi energii. Budowane są hotele, w których mamy już retencję wody deszczowej, w których oświetlenie – jak choćby w naszym obiekcie – stanowi oświetlenie LED, które o 75 proc. pobiera mniej energii i ciepła – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Marta Karteczka, dyrektor generalna Vienna House Mokotow Warsaw.

Czy hotele mogą wdrażać ideę zero waste? Jak najbardziej. – Staramy się tak komponować kartę i ofertę gastronomiczną, by najwięcej składników się w niej powtarzało. Dzięki temu one rotują i nie marnuje się jedzenia – mówi dyrektor Vienna House Mokotow Warsaw. – Całkowicie wyeliminowaliśmy plastikowe opakowania na bufetach śniadaniowych i konferencyjnych. Szklane rurki zastąpiły plastikowe słomki – mówi Marta Karteczka.

Mniej energii hotele mogą zużywać też na sprzątaniu pokoi, ale tutaj decyzja należy do gościa. Coraz częściej świadomi ekologicznie podróżujący rezygnują ze sprzątania, a sieci ich za ten wybór nagradzają.

Hotele dążą również do ograniczania produkcji odpadów oraz zmniejszania zanieczyszczenia powietrza. Jednym z pomysłów jest współpraca z lokalnymi dostawcami żywności. Dzięki temu nie jest ona dowożona z odległych miejsc, co ogranicza emitowanie CO2 przez samochody dostawcze.

Niektóre sieci oferują bezpłatne wypożyczanie rowerów. Poza tym na swoich parkingach mają stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. W ten sposób goście są zachęcani do korzystania z ekologicznych form transportu.

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarejestruj się!