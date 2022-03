Viktoria Nikitchuk wzmocni kierownictwo hotelu Renaissance w Warszawie

Do zespołu Renaissance Warsaw Airport Hotel na stanowisko Rooms Division Managera dołączyła Viktoria Nikitchuk. Wojna na Ukrainie zmusiła ją do opuszczenia własnego kraju i przyjazdu do Polski, tak jak miliony Ukraińców, gdzie otrzymała szanse kontynuacji swojej kariery zawodowej.

- Viktoria to hotelarz z bogatym doświadczeniem, które zdobyła w Ukrainie i jestem przekonany, że wykorzysta swoją wiedzę w naszym flagowym, pięciogwiazdkowym Renaissance Warsaw Airport Hotel. Cieszę się, że Viktoria dołączyła do naszego zespołu i będzie wspierała dyrektora generalnego hotelu we wszystkich działaniach operacyjnych. Choć mam nadzieję, że jak będzie taka jej wola, już wkrótce będzie mogła wraz z milionami swoich rodaków wrócić do ojczyzny i odbudować ten piękny kraj – mówi Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

Viktoria Nikitchuk jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i ma ponad 15-letnie doświadczenie w branży hotelarskiej. Przez ostatnie 11 lat związania była z siecią Accor w Ukrainie.

W ostatnich latach Nikitchuk pracowała w hotelu Ibis w Kijowie jako Rooms Division Manager, a przez ostatni rok pełniła tam również obowiązki dyrektora hotelu. Od marca objęła funkcję Rooms Division Managera w Renaissance Warsaw Airport Hotel. Będzie odpowiedzialna za dział recepcji, rezerwacji, rozliczeń hotelowych oraz służby pięter, a jednocześnie będzie wspierała dyrektora generalnego hotelu we wszystkich działaniach operacyjnych.