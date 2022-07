W 1,5 roku objęła 40 proc. obiektu przy Wolskiej w Warszawie. INA Management ma polecenia deweloperów, właścicieli i klientów

Wzrost przychodów prywatnych inwestorów wspiera INA Management w przejmowaniu zarządu nad kolejnymi apartamentami Aparthotel Wolska w Warszawie. To także sygnał dla deweloperów. Rekomendując klientom sprawdzonego operatora najmu, oferują dodatkową korzyść dla klientów, zwiększających swoje zyski.

INA Management jest spółką oferującą inwestorom i deweloperom profesjonalne zarządzenie najmem apartamentów.

W portfelu spółki są apartamentowce najbardziej atrakcyjnych miast Polski: - Gdańska, Gdyni, Poznania, Warszawy i Wrocławia.

Od grudnia 2020 r. INA Management sukcesywnie przejmuje w zarządzanie kolejne apartamenty przy ul. Wolskiej 165 w Warszawie.

Właściciele apartamentów, którzy zdecydowali się na współpracę z innym operatorem, dostrzegają różnicę w poziomach obłożenia generowanych przez naszą firmę. W zarządzanych przez nas apartamentach wyraźnie wzrósł również ogólny poziom satysfakcji gości po wizycie – mówi Justyna Rachuba z INA Management.

DSC_4940.jpg

Efektywne zarządzanie i wysokie oceny gości na popularnych serwisach rezerwacyjnych sprawiły, że w ciągu 1,5 roku w zarządzanie spółki przeszło 40 proc. jednostek obiektu.

Jednolite standardy

INA zapewnia stałą obecność swoich pracowników. To ma znaczenie również dla innych mieszkańców, którzy mogą skorzystać z usług konserwatora czy usług służby pięter.



Od uruchomienia aparthotelu zostały wdrożone działania marketingowe, związane z dołączeniem obiektu do sieci CityBreak - jednej z marek należących do INA Management.

DSC_4903-HDR.jpg

Dla zapewnienia jakości w zakresie zarządzania, apartamenty uległy standaryzacji, zgodnej z wymaganiami Citybreak. Wprowadzono także standardy obsługi gości.

Dzięki standardom sieci, goście korzystający z apartamentów zarządzanych przez INA z różnych miastach Polski mogą liczyć na oczekiwany, powtarzalny standard i komfort użytkowania.

Dla właścicieli apartamentów przekłada się to na zauważalną różnicę w jakości obsługi i zyskach.

Radość dają powroty

Goście doceniają ergonomiczne, komfortowe przestrzenie, łatwość dokonywania rezerwacji i obsługę w recepcji.

Rozbudowujemy naszą bazę Gości biznesowych, co przedkłada się na ilość rezerwacji bezpośrednich. Cieszymy się, że tak wiele Gości powraca do naszego aparthotelu- mówi Aneta Czuk, manager CityBreak Wolska.

Dzięki otrzymywanym wynikom INA Management przyjmuje kolejne apartamenty w zarządzanie. Jest też w stałym kontakcie z inwestorami nieruchomości.

DSC_4748-HDR.jpg

Dla krótkoterminowych i longstay

Ponad 100 apartamentów o powierzchniach od 15 do 30 m2 wyposażono w nowoczesne meble, komfortową łazienkę, bogaty pakiet telewizyjny i szybkie łącze internetowe.

Ponadto, w każdym apartamencie goście znajdą zestaw kawowy oraz w pełni wyposażony aneks kuchenny.

Dzięki zachowaniu ergonomicznego układu przestrzeni i designu apartamenty Citybreak Wolska są idealnym miejscem zarówno do pracy, jak i wypoczynku.

Pokoje przygotowano tak, by spełniały potrzeby najemców krótkoterminowych oraz klientów longstay.







O Citybreak Wolska:

obiekt zlokalizowany na warszawskiej Woli, gdzie powstają najbardziej prestiżowe centra biznesowe w Warszawie. Stale rośnie tu zapotrzebowanie na najem apartamentów.

Budynek położony jest zaledwie 4 km od centrum miasta i 2,5 km od nowego centrum biznesowego. Dzięki rozwiniętej sieci komunikacyjnej, w tym nowej linii metra, obiekt ma łatwy dostęp do najważniejszych lokalizacji na biznesowej, kulturalnej i rozrywkowej mapie Warszawy.



Do dyspozycji gości są w pełni wyposażone i umeblowane, komfortowe apartamenty. Obiekt oferuje usługi typowe dla obiektów hotelowych – recepcji hotelowej i dodatkowego personelu, podziemnej hali garażowej, profesjonalnego serwisu sprzątającego czy restauracji na terenie obiektu.