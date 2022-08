W Gdyni powstanie nowy hotel?

Planowana jest budowa nowoczesnego hotelu w Gdyni, w pobliżu morza.

Fundacja Nova i Klub Tenisowy Arka przygotowały zagospodarowanie terenu kortów tenisowych położonych terenie, na którym ma się znajdować hotel.

Jeżeli złożone do nowego projektu planu zagospodarowania przestrzennego uwagi nie spowodują konieczności dokonania zmian, projekt hotelu będzie mógł być skierowany do uchwalenia przez Radę Miasta Gdyni jeszcze w 2022 roku.

Powstały plany budowy nowego hotelu w Gdyni. Fundacja Nova i Klub Tenisowy Arka przygotowały zagospodarowanie terenu kortów tenisowych położonych w Gdyni przy ul. Ejsmonda 3, w niewielkiej odległości od morza. Według założeń przedstawionych przy procedurze uchwalania miejscowego planu zagospodarowania, planowany tam hotel miałby 13 m wysokości. Budynek ma mieć 5,3 tys. mkw.. powierzchni zabudowy i ok. 25 tys. mkw. użytkowej, a pomieściłby ok. 200 pokoi. Koncepcję projektową opracowało biuro Wolski Architekci z Sopotu.

Klub Tenisowy Arka oraz Fundacja Nova posiadają prawo użytkowania wieczystego do działek o powierzchni 10 tysięcy mkw. Podmioty te uzyskały 10-letnią dzierżawę sąsiednich działek o łącznej powierzchni ponad 20 tysięcy mkw.

Według planu dwa przedwojenne korty mają zostać zachowane, a planowany budynek hotelowy przesunięto w stronę morza i dopasowano do kształtu miejskiej działki nr 2095, która jest dzierżawiona na 10 lat. Po zabudowaniu na podstawie pozwolenia na budowę, ten kto wybuduje hotel będzie mógł wystąpić o sprzedaż zabudowanego fragmentu. Na razie nie jest ujawniany przyszły inwestor.

Obecnie dla tego terenu tworzony jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zapisy planu dopuszczają usługi turystyki i usług zdrowia, a proponowane w projekcie planu przeznaczenie i wskaźniki zagospodarowania terenu, pozwalają na utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu.

Plan był wyłożony do publicznego wglądu na przełomie maja i czerwca tego roku. Do 28 czerwca można było składać uwagi do projektu planu. Jeżeli złożone do projektu planu uwagi nie spowodują konieczności dokonania zmian, to projekt będzie mógł być skierowany do uchwalenia przez Radę Miasta Gdyni jeszcze w 2022 roku.