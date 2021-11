W hotelach brakuje rąk do pracy

Jako główny problem pracownicy w hotelarstwie wskazują brak oczekiwanego zaangażowania pracodawców w ich utrzymanie w firmie i znaczny przyrost obowiązków przy jednoczesnym braku zachęt motywacyjnych – pogląd ten podziela ponad 60 proc. respondentów.

- Bez wątpienia branża znacząco odbiła się już od post-pandemicznej recesji i doświadcza rosnącego zainteresowania swoimi usługami ze strony podróżujących. Prawie 70 proc. reprezentantów sektora zauważa, że liczba gości dynamicznie wzrasta, co jest przede wszystkim wynikiem popularności szczepień przeciwko Covid-19 - mówi Ryszard Regucki, Senior Alliance Manager CEE, Medallia.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

- O ile jest to oczywiście pozytywny sygnał dla jednej z najbardziej dotkniętych skutkami pandemii gałęzi gospodarki, o tyle przygotowanie się na powrót do normalności pozostawia już wiele do życzenia. Dokładnie połowa pracowników hotelarstwa z Europy przyznała, że ich firmy z opanowaniem podróżniczego „boomu” radzą sobie zaledwie poprawnie, a zaledwie 43 proc. badanych deklaruje, że swoje przygotowanie na przyrost odwiedzin i związanych z tym obowiązków oceniają bardzo dobrze - dodaje.

Aż 60 proc. ankietowanych musi mierzyć się ze zredukowanym, względem sytuacji sprzed pandemii, personelem. Problem dotyczy również naszego rodzimego gruntu. Świadczy o tym opublikowana niedawno analiza Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, która poza przedstawieniem dobrych wyników branży za wrzesień 2021 informuje, że 9 na 10 hotelarzy spodziewa się w najbliższym czasie problemów związanych ze wzrostem kosztów działania i brakiem pracowników.

- To właściwy czas, by aktywnie przemyśleć zmianę w zarządzaniu kadrami i możliwie zwiększyć swoje zaangażowanie w relacje na linii pracodawca-personel. Z analizy Global Staffing Report wynika, że trzy kluczowe wyzwania w tym obszarze to malejąca motywacja pracowników, znaczny przyrost obowiązków i potrzeba usprawnienia komunikacji. Często nie dostają oni właściwego feedbacku od swoich przełożonych, którzy usprawiedliwiają się własnym natężeniem pracy i zobowiązań - tłumaczy Ryszard Regucki.

Aktualnie, 52 proc. przedstawicieli branży hotelarskiej z całego świata potwierdza, że problem z obsadzeniem stanowisk w swoich firmach pozostanie bardzo dużym wyzwaniem. Biorąc pod uwagę spory odsetek pracowników planujących przebranżowienie, prowadzący biznes w tym sektorze musieli w dość szybkim tempie podjąć decyzje jakie działania, narzędzia czy modele zarządzania kadrami wdrożyć, by nie pozwolić sobie na utratę zysków w dobie stopniowego powrotu do przed-pandemicznej hossy.