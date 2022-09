Branża hotelowa wchodzi w sezon jesienno-zimowy z dużymi obawami o przyszłość i potrzebą zaciskania pasa.

Choć w tegoroczne wakacje hotele miały niezłą frekwencję gości, na poziomie porównywalnym do 2019 roku, to hotelarze nie mają powodu do radości. Krótkie okienko rezerwacyjne i wysokie ceny nośników energii dają się we znaki. Mimo że przychody, frekwencje, średnie ceny poszły w górę i hotele mogłyby zarabiać, to wzrost kosztów, m.in. energii elektrycznej i gazu oraz produktów spożywczych zabija efektywność funkcjonowania.

Ceny energii elektrycznej, pomijając hotele, które korzystają ze stałych cen umownych zakontraktowanych na dłuższe okresy, wzrosły trzycyfrowo, a rekordziści notują nawet czterocyfrowe podwyżki. Czy jest szansa na pomoc? Czy raczej hotelarze będą musieli liczyć sami na siebie?

Czas na nowe hotele? Nie będzie łatwo

Aktualna sytuacja nie sprzyja również nowym inwestycjom. Banki wstrzymały finansowanie dla nowych projektów, a w wyniku, m.in. zmieniających się cen materiałów budowlanych koszty budowy są, w wielu przypadkach, trudne do precyzyjnego oszacowania. Pojawiają się również sygnały, że inwestorzy mogą mieć problemy ze spłatami zobowiązań. Jak zmienia się tempo rozwoju marek w grupach hotelowych i czy dziś łatwo pozyskać inwestorów? Jak wygląda sytuacja na rynku condohoteli? – o to zapytamy uczestników sesji „Hotele czekają na mocne odbicie w turystyce” podczas Property Forum.

MICE rozkręca się powoli

Wrzesień i październik to tradycyjnie powrót powakacyjnego ruchu biznesowego, w tym MICE. Jednak MICE jeszcze się w pełni nie odbudował - według danych IGHP, tej jesieni zapotrzebowanie na hotelowe usługi konferencyjne może być niższe niż w analogicznych okresach przed pandemią – tak wskazuje 55 proc. hoteli. 20 proc. obiektów ocenia popyt na tym samym poziomie i tylko 6 proc. prognozuje wzrost w stosunku do okresów sprzed epidemii.

Biznes powoli wraca, ale pojawiają się nowe wyzwania związane z zarządzaniem. Co czeka hotelarzy? Co czeka branżę MICE? I co zrobić, żeby wypromować Polskę jako bezpieczne miejsce dla turystów i przedsiębiorców? – m.in. o tym porozmawiamy podczas sesji Property Forum.

W sesji wezmą udział (kolejność alfabetyczna):

Gheorghe Marian Cristescu , prezes zarządu, Polski Holding Hotelowy

, prezes zarządu, Polski Holding Hotelowy Władysław Grochowski , prezes zarządu, Arche

, prezes zarządu, Arche Artur Kozieja , prezes zarządu, Europlan

, prezes zarządu, Europlan Dominik Sołtysik , prezes zarządu, dyrektor generalny, Orbis SA

, prezes zarządu, dyrektor generalny, Orbis SA Rafał Szmytke , prezes, Polska Organizacja Turystyczna

, prezes, Polska Organizacja Turystyczna Ireneusz Węgłowski , prezes, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Orbis SA

, prezes, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Orbis SA Jan Wróblewski, współzałożyciel, Zdrojowa Invest & Hotels

Moderacja:

Aneta Wieczorek-Hodyra, dziennikarz PropertyNews.pl

