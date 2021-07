W Karpaczu powstanie hotel sieci znanej na całym świecie

30 lip 2021

Hotel sieci Mövenpick (Accor) powstanie w Karpaczu. To efekt umowy franczyzowej pomiędzy Accor a spółką Piemonte, należącą do grupy Condo.pl. Będzie to już piąty obiekt marki Mövenpick zaplanowany w Polsce, w tym trzeci w miejscowości wypoczynkowej.