W Krakowie powstaje nowy hotel ibis Styles

Jednym z największych atutów hotelu jest jego bardzo dobra lokalizacja oraz optymalnie dobrana oferta. Inwestycja powstaje przy ulicy Mogilskiej, zaledwie 1,4 km od Starego Miasta i 2,3 km od Rynku Głównego.

- Kraków, który znajduje się na prestiżowej liście UNESCO ze względu na wyjątkowo cenne zabytki i liczne przykłady wybitnej architektury, jest bardzo ważnym punktem na turystycznej mapie Polski. Goście zatrzymujący się w hotelu ibis Styles Kraków Centrum będą mieć te wszystkie atrakcje na wyciągniecie ręki. W sąsiedztwie jest także dworzec kolejowy Kraków Główny oraz hala widowiskowo-sportowa Tauron Arena – miejsce bardzo istotne także z biznesowego punktu widzenia, gdzie każdego roku odbywają się ważne wydarzenia międzynarodowe - mówi Sebastian Vetter, Dyrektor Zarządzający UBM Development, wiodący europejski deweloper hotelowy



- Zdecydowaliśmy się na podpisanie umowy o zarządzanie z grupą Accor, ponieważ wierzymy, że marka ibis Styles jest doskonale rozpoznawana w Polsce i zapewnia gościom bardzo dobry standard. Wiemy, że w Krakowie brakuje dużych obiektów hotelowych w segmencie średniego szczebla, zwłaszcza działających w międzynarodowej sieci marek hotelarskich znanej na całym świecie. Jako pierwsi w Polsce wprowadzimy nowy koncept gastronomiczny Accor „CHILL”, który działa już w Wielkiej Brytanii. Liczymy na to, że ciekawa architektura wnętrz oraz niezobowiązująca atmosfera sprawią, że hotel będzie miejscem spotkań nie tylko gości hotelowych, ale też lokalnej społeczności - mówi Rudolf Grossmayer, Dyrektor UBM Hotels.

Hotel zaoferuje gościom zupełnie nowy koncept gastronomiczny - CHILL #53, którego hasłem przewodnim jest „spokój to stan umysłu”, inspirowany kameralnymi kawiarenkami. Przeznaczona do relaksu przestrzeń będzie dostępna dla gości od poranka do późnego wieczoru, oferując im m.in. miejscową kawę wysokiej jakości serwowaną przez mistrzów sztuki baristycznej, świeże wypieki czy przygotowywaną na bieżąco pizzę z kamiennego pieca. Unikalny koncept i design sprawdzi się zarówno dla wszystkich poszukujących przytulnego miejsca do relaksu, coworkingu czy uraczenia się craftowym piwem w godzinach wieczornych. Dzięki temu CHILL będzie miejscem idealnym dla każdego.