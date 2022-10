Dyniowe rarytasy, upiorna zabawa, nocne spacery po lesie i zwiedzanie zamku tylko dla dorosłych - takie atrakcje czekają na gości, którzy Halloween chcą spędzić w hotelach.

Sprawdziliśmy halloweenową ofertę w prawie 100 hotelach i przedstawiamy nasz subiektywny ranking TOP 10 najciekawszych propozycji.

Dr Irena Eris i Dyniowy Weekend

Hotel Spa Dr Irena Eris Krynica Zdrój przygotował dla swoich klientów pakiet w cenie 2850 zł za dwie doby dla dwóch osób. Na gości hotelu w ostatni weekend października czeka dyniowe menu w restauracji Szósty Zmysł, muzyka na żywo i program zajęć dla dzieci z animatorami: gry, halloweenowe zabawy. W cenie pakietu goście mogą spodziewać się trzydaniowej kolacji.

Hotel Spa Dr Irena Eris działają w Krynicy-Zdroju, Wzgórzach Dylewskich i Polanicy-Zdroju.

Halloween w Hotelu Astor

Hotel Astor w Jastrzębiej Górze oferuje pakiet dla dwóch osób za 1980 zł. W ramach oferty przewidziano muzykę na żywą, "Upiorną zabawę na Halloweenowym Disco" i Zombie Zumbą. Halloween w nadmorskim wymiarze to też okazja do zabawy dla najmłodszych. Za dodatkowa opłatą goście Hotelu Astor mogą również skorzystać z kręgielni i wsparcia trenera personalnego.

Hotel Astor położony jest nad morzem. Obiekt ma 350 miejsc noclegowych i 6 sal konferencyjnych.

Halloween nad Narwią

Hotel Narvil urozmaici pobyt gości spektaklem Teatru Jumaja Scena Młodego Widza pt.: „Leśny psikus". Dwie osoby za dwudniowy pobyt zapłacą 1760 zł. W tej cenie będą mieli zagwarantowane: bufet z haloweenowymi atrakcjami, animacje dla dzieci oraz atrakcje dla dorosłych w każdy dzień obowiązywania pakietu. Gości hotelu Narvil czeka również m.in. "Przestraszna wyprawa do lasu" oraz impreza taneczna.

Hotel Narvil Hotel Narvil Conference & Spa położony jest w Serocku, łączy w sobie hotel, centrum konferencyjnego i SPA. Atrakcje dostępne w hotelu to m.in.: sala zabaw Narvilandii, tyrolka, basen, squash i siłownia.

Dyniowy Weekend od Tristan Hotel&SPA

Dyniowy Weekend to propozycja na ostatni weekend października od Tristan Hotel&SPA. Obiekt przygotował dla swoich gości imprezę z grą światłem UV, odbijanym od makijaży, kostiumów oraz dekoracji. Dwójka gości za dwudniowy pobyt zapłaci 1700 zł.

Tristan Hotel&SPA to czterogwiazdkowy hotel w Kątach Rybackich. Obiekt ma 57 pokoi. Atrakcje dostępne w hotelu to m.in.: kręgielnia, moon club, centrum fitness, biblioteka, basen wewnętrzny, sala zabaw dla dzieci, sauna i grota solna.

HALLOWEEN w Zamku, a dzieci do lat 5 gratis

Pakiet HALLOWEEN - dzieci do lat 5 gratis od hotelu Zamek Ryn to oferta dla rodzin. Spośród innych pakietów wyróżnia go możliwość zwiedzania zamku. Wycieczkę przygotowano osobno dla dzieci i dorosłych. Oferta jest dostępna od 1614 zł za pobyt dwóch osób przez dwa dni.

Hotel Zamek Ryn należy do grupy Anders i przyjmuje gości od 2006 roku. Oferuje 350 miejsc noclegowych.

Weekend Halloween na Mazurach

Oferta hotelu Robert's Port to możliwość wypoczynku dla dwóch osób na dwie doby od 1494 zł. Główną atrakcją pobytu jest dyskoteka w klubie nocnym dla dorosłych. Poza tym Weekend Halloween na Mazurach to dostęp do siłowni w Klubie Fitness PORT, kolacja z wariacjami kulinarnymi na temat dyni i muzyka na żywo. Za dodatkową opłatą goście mogą liczyć na jesienny rejs statkiem z grzańcem i herbatą. Hotel przygotował też atrakcje dla najmłodszych.

Hotel Robert’s Port to czterogwiazdkowy obiekt położony nad mazurskim jeziorem Tałty w miejscowości Stare Sady, 5 km od Mikołajek. Goście hotelu mają do dyspozycji 159 pokoi.

Mazurskie Strachy

Hotel Anders ma pakiet od 1440 zł dla dwóch osób za dwa dni pobytu. "Mazurskie Strachy" czyli Halloween po naszemu to przede wszystkim Zlot Upiorów – dyskoteka dla dorosłych z DJ'em i animacje dla dzieci. Goście wieczoru przy ognisku mogą liczyć na drink powitalny gratis - o ile będą ubrani na czarno i pomarańczowo.

Hotel Anders położony jest w turystycznej miejscowości Stare Jabłonki na Mazurach Zachodnich, w sercu legendarnych Lasów Taborskich, nad Jeziorem Szeląg Mały.

W meksykańskim stylu

Hotel Saltic Łeba przygotował dla gości pobyt w meksykańskim stylu od 1436 zł dla dwóch osób na dwie noce. Motyw przewodni będzie towarzyszył gościom przy bufecie, drinkach i muzyce na żywo oraz degustacji nalewek. Spragnieni dreszczyku emocji będą mogli wziąć udział w morsowaniu.

Saltic Resort & SPA Łeba to czterogwiazdkowy hotel na uboczu Łeby, między morzem a jeziorem Sarbsko.

Halloween w Skansenie

Hotel Skansen w Sierpcu stawia na regionalizm. Za 1398 zł dla dwóch osób goście mogą liczyć na klasyczne elementy pakietów pobytowych takie jak śniadanie, obiadokolacje czy ognisko. W ramach tematycznych atrakcji przygotowano m.in. bufet słodkości i upiornie śmieszne kino familijne.

Hotel Skansen w Sierpcu otacza 54 ha lasów należących do Muzeum Wsi Mazowieckiej – Skansenu. Obiekt ma 150 miejsc noclegowych i salę widowiskową na 300 osób.

Rodzinnie nad morzem z animacjami

Hotel Neptuno ma najbardziej atrakcyjną cenę - dwójka gości zapłaci za dwie doby od 918 zł. Hotel urozmaici czas dyniowym curlingiem, w planach także różne formy aktywności fizycznej oraz terapia latem, morzem i słońcem.

Neptuno Resort & Spa to 99 pokoi w Dźwirzynie k. Kołobrzegu.

