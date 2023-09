To pierwszy lot międzykontynentalny ze stolicy Dolnego Śląska. Już w listopadzie mieć będzie miejsce start pierwszego transkontynentalnego bezpośredniego połączenia z Wrocławia do Seulu.

Na trasie z Wrocławia do Seulu raz w tygodniu będzie operował PLL LOT.

To pierwsze połączenie sieciowe z Wrocławia na inny kontynent.

Loty zaplanowano raz w tygodniu.

Jak informuje Wyborcza.pl, już w listopadzie tego roku wystartuje pierwszy samolot z Wrocławia do Seulu. Pasażerowie do stolicy Korei Południowej polecą od listopada najnowocześniejszym samolotem świata – Boeingiem 787-8 Dreamliner. Loty zaplanowano raz w tygodniu. Pierwszy lot odbędzie się 3 listopada dokładnie o godzinie 16.25. Lot potrwa 11 godzin i 20 minut.

Boeing 787-8 Dreamliner na pokład może zabrać 252 osoby w klasach: Business, Premium oraz Economy. PLL LOT oferuje już bilety na tym kierunku.

Z wrocławskiego lotniska pasażerowie polecą liniami PLL LOT bezpośrednio do Seulu i wylądują na jednym z największych hubów w Azji – lotnisku Incheon. To historyczna data dla stolicy Dolnego Śląska, bo loty do Korei Południowej będą pierwszym międzykontynentalnym i bezpośrednim połączeniem ze stolicy Dolnego Śląska.

