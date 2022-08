W Olsztynie powstaną apartamenty turystyczne

W Olsztynie trwają prace budowlane na ul. Sielskiej i ul. Kapitańskiej. Mają tam powstać apartamentowce.

Przy ul. Sielskiej, w pobliżu hotelu Omega, budowany jest obiekt zamieszkania turystycznego.

Przy ul. Kapitańskiej powstanie hotel z 141 pomieszczeniami.

Olsztyński ratusz wydał niedawno pozwolenie na budowę obiektu zamieszkania turystycznego przy uli. Sielskiej. Obiekt ma powstać w sąsiedztwie istniejącego hotelu Omega oraz Jeziora Krzywego. Lokalizacja budynku jest więc bardzo dobra. Nic dziwnego, że w tym rejonie Olsztyn sprzedał już wcześniej kilka nieruchomości, które dzięki dotacjom unijnym, zostały uzbrojone w niezbędne sieci i media.

Działka, na której ten budynek powstanie zostanie skomunikowana przez nieruchomość hotelu Omega. Z drugiej strony będzie obsługiwana przez ul. Kapitańską. Jest to obiekt mieszkalno-turystyczny, czyli apartamentowiec - oznajmił prezydent Miasta Olsztyn Piotr Grzymowicz.

Na trzech kondygnacjach budynku ma się znaleźć około 150 lokali.

Kolejny nowy apartamentowiec ma postać w Olsztynie przy ul. Kapitańskiej, w pobliżu przejazdu kolejowego w kierunku ul. Jeziornej. Jak informuje olsztyński oddział portalu Wyborcza.pl, budynek ma być hotelem ze 141 pomieszczeniami o powierzchni od 30 do ponad 40 mkw.. Prace budowlane ruszyły tam po dłuższej przerwie, ponieważ miasto odmówiło początkowo wydania pozwolenia na budowę obiektu, mimo że tego typu zabudowa jest w tym miejscu dopuszczalna. Zdaniem urzędników obiekt byłby zbyt wysoki. Plan zagospodarowania zakłada tutaj trzy kondygnacje plus jedną podziemną. Inwestor odwołał się jednak od decyzji do wojewody i finalnie uzyskał pozwolenie na budowę obiektu.