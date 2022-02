W pandemii polscy turyści zaznawali lokalnej atmosfery za granicą

Kiwi.com, firma travel-tech i wiodąca wyszukiwarka tanich lotów, we współpracy z agencją badawczą ARC Rynek i Opinia zapytała Polaków o to, czy widzą i jak postrzegają zaistniałe w podróżowaniu zmiany, a także co jest głównym źródłem ich obaw.

Wedle wyników badań przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Kiwi.com mniejszy ruch turystyczny jest najczęściej wskazywaną pozytywną zmianą dotycząca podróżowania w pandemii - tak przyznaje niemal 40 proc. Polaków

10 proc. Polaków wśród pozytywów dostrzega również możliwość kupienia tańszych biletów lotniczych, a także spadek cen zakwaterowania w miejscu pobytu. Tyle samo, co 10 osoba nie odczuwa żadnych obaw w zakresie przemieszczania się po świecie.

Ponad połowa Polaków deklaruje, że po zakończeniu pandemii ma zamiar stosować środki ostrożności, jak choćby noszenie maseczek.

39 proc. ankietowanych na próbie ogólnopolskiej oraz 29 proc. z największych polskich miast za największy pozytyw na pierwszym miejscu wskazuje mniejszy ruch turystyczny. Mniej turystów to bardziej kameralna atmosfera zwiedzania i odpoczywania, nie wspominając o krótszych kolejkach, czy nawet ich braku. Kiwi.com prezentuje podsumowanie tego, co jeszcze cenią Polacy w podróżowaniu w pandemii oraz co budzi ich niepokój.

- Mniej ludzi to bardziej kameralna atmosfera i poczucie, że odwiedzane miejsca zostały stworzone specjalnie dla nas. To również większa szansa na zaobserwowanie rytmu i stylu życia lokalnej ludności, nawet w przypadku najbardziej popularnych i najchętniej wybieranych kierunków. Przed pandemią, w przypadku wielu atrakcji turystycznych spontaniczne zwiedzenie nie było możliwe, a bilet wejścia należało kupić z odpowiednim wyprzedzeniem, nierzadko dłuższym niż planowany lot. Dla Polaków oraz innych narodowości, jak Czechów, Słowaków czy Węgrów, do których zwróciliśmy się z podobnym pytaniem, ten aspekt ma ogromne znaczenie.” - mówi Eliška Řezníček Dočkalová, dyrektor ds. zarządzania doświadczeniem klienta w Kiwi.com.

Mniejszy ruch turystyczny ma niezaprzeczalne walory

Tak twierdzi niemal 40 proc. Polaków, podobnie jak mniej zatłoczone lotniska, dworce czy środki transportu i komunikacji miejskiej. Dla 44 proc. mieszkańców z największych miast w Polsce ten ostatni aspekt ma największe znaczenie. Większy komfort, mniejszy ścisk choćby w shuttle busie, zwłaszcza tuż po wylądowaniu w miejscu docelowym to luksus, który przed pandemią nie zawsze był łatwo dostępny.