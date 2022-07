W piątek zaczyna się sezon w Białowieży. Hotele i gospodarze czekają na turystów

Od piątku, 1 lipca, zielone płuca Polski wracają do łask. Zachwycą zabytkami i i wyjątkową architekturą. Kolorowe, drewniane kościoły, cerkwie i zwykłe wiejskie domostwa to niezapomniane widoki. Oferta wakacyjna jest kusząca: Białowieża, Hajnówka, Supraśl, Trześcianka, Soce, Kruszyniany i Puchły są jak zatrzymany w obiektywie kadr i świadectwo, jak przenikają się kultury i tradycje.

1 lipca znika zakaz przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w Podlaskiem i Lubelskiem.

Na Podlasiu będzie zakaz przebywania w odległości 200 metrów od granicy państwa.

Dobiega końca budowa 186-km zapory wzdłuż granicy.

Podlasie to slow life w najlepszym wydaniu. Cyfrowy detoks, zdrowe jedzenie i dzika przyroda. Lekarstwo dla ducha i ciała. Na wyczerpanych wielkimi miastami turystów czekają tu gościnni gospodarze.

Po trudnym dla kresów wschodnich okresie liczą na dobry sezon: na powrót turystów w rejon Puszczy Białowieskiej.

Aby faktycznie przyzwyczaić turystów z powrotem do odwiedzenia terenów Białowieży, Lokalna Organizacja Turystyczna i powiat już działają z promocją.

Mam nadzieję, że czas po 1 lipca będzie okresem systematycznego powrotu turystów do regionu Puszczy - mówi Jerzy Sirak, burmistrz Hajnówki.

Ścieżka rowerowa w Białowieskim Parku Narodowym. fot. Shutterstock

Sirak podkreśla, że na zniesienie zakazu przebywania cały region czekał od dawna.

Nadzieję na szybki powrót turystów ma także Lucyna Smoktunowicz, wójt gminy Hajnówka. Podkreśla, że zakaz przebywania stanowił w części gminy problem. Firmy turystyczne nie mogły działać, nie było turystów.

W mediach społecznościowych widać już, że firmy zachęcają turystów do przyjazdu.

Liczę na to, że to wszystko ruszy - dodała Lucyna Smoktunowicz.

Białystok jest idealną bazą wycieczkową bo łatwo stąd zwiedzać okolice. Sam w sobie także jest świetnym miejscem na pełen wrażeń weekend. Czy to z dziećmi, czy na romantyczny wypad - atrakcji jest tu aż nadto.

Miasto zleca już organizację imprez i wydarzeń turystycznych, festiwali i pikników. Zaangażuje się także w wytyczanie nowych szlaków kulturowych i promocję już istniejących.

Pałac Buchholtzów w Supraślu. fot. Shutterstock

Białystok promuje atrakcje turystyczne: będą spacery tematyczne, wycieczki po mieście, gry miejskie, bezpłatne mapy, ulotki i inne druki. Bo wiele jest do promowania.

Wersal Północy - tygiel różnorodności

W centrum miasta znajdziecie rezerwat: mieszkają tu żubry i wilki.

Wszędzie czuć mieszaninę kultur i tradycji. To tutaj Ludwik Zamenhoff stworzył swój język Esperanto: kod łączący ludzi żyjących na pograniczu kultur, narodowości i języków. Pomaga rozumieć się bez przeszkód.

Barokowy ogród Pałacu Branickich to jedyne takie miejsce: skarbnica historii i opowieści z miasta znanego w całej XVIII-wiecznej Europie jako Wersal Północy.

Są też tajemnicze Miejsca Mocy - kultowe dla prasłowian lub kultur przedsłowiańskich leśne zakamarki. To najbardziej znane Miejsce Mocy leży w sąsiedztwie uroczyska Czerlon - wiecznego bagniska, w sąsiedztwie którego mieli swoje budy smolarze, węglarze i dziegciarze.

Pałac Branickich w Białymstoku. fot. Facebook

Bezpieczne hotele za pół ceny

Andrzej Skiepko, starosta hajnowski, ocenia, że dużo firm turystycznych jest w trudnej sytuacji. Od 1 lipca sytuację jest w stanie poprawić możliwość przyjmowania turystów. I dodaje, że to dobrze, że powstała zapora na granicy.

Zawsze mówiłem, ze trzeba budować i jak najszybciej tę inwestycję zakończyć tak, aby ruch turystyczny mógł po prostu powrócić - podkreśla Skiepko.

Na powrót turystów czekają także tatarskie Kruszyniany. Bronisław Talkowski, prowadzący agroturystykę przewodniczący muzułmańskiej gminy wyznaniowej podkreśla, że jest bezpiecznie i że potrzebna jest jasna informacja, że na kresy będzie można przyjeżdżać.

Wiele osób już wcześniej zaplanowało wakacje. Ciężko teraz będzie znaleźć chętnych. Póki co nie ma pytań o rezerwacje - mówi Talkowski.

I martwi się, że w Kruszynianach i okolicy gospodarze prowadzący agroturystykę sami nie zrobią sobie skutecznej reklamy.

Tradycyjna chata wiejska na Podlasiu. fot. Shutterstock

Tykocin, Supraśl i szlak tatarski



Promowanie marki obszaru i zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej samorządowcy wpisali w strategię rozwoju regionu. Były też już rozmowy w sprawie jakiegoś specjalnego planu na promocję regionu.

To konieczne, by ponownie zachęcić turystów do odwiedzania atrakcji turystycznych w rejonie przygranicznym.

Białystok rozwija ofertę turystyczną, tworzy warunki dla komunikacji rowerowej i alternatywnych, ekologicznych środków transportu.

Rozbuduje ścieżki rowerowe i stworzy sieć wypożyczalni rowerów, meleksów i hulajnóg.

Wiem, że to proces, i to nie taki prosty. Zakaz przyjazdu był dość długi - przyznaje Andrzej Skiepko, starosta hajnowski.

Slow food - swojskie jadło

Szczególne miejsce w promocji regionu ma żywność. Ekologiczna i wysokiej jakości, tworzonej na bazie lokalnie pozyskiwanych surowców.

Lokalna Organizacja Turystyczna i sam powiat różnymi sposobami już dziś starają się działać na rzecz odnowienia turystyki, która ceni sobie dobre jadło, a także jej promocji.

Aby faktycznie przyzwyczaić turystów z powrotem do odwiedzenia tych wspaniałych terenów Puszczy Białowieskiej - podkreśla Skiepko.

Sirak uważa, że sami zainteresowani będą robić wszystko, by turyści wrócili. Ale sądzi, że będzie to trudne.

- To, co się stało, stało się szybko. Powrót do tego, co było, będzie trwał długo. Co do tego nie mam wątpliwości - mówi Jerzy Sirak, burmistrz Hajnówki.

Koterka – Cerkiew Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość. fot. Shutterstock

Kresy przed kryzysem

W pandemii, jeszcze przed kryzysem było zainteresowanie terenami przygranicznymi.

Teraz ludzie są ostrożni, zarówno w kwestii zakupu nieruchomości jak inwestowania. Są sceptyczni i pełni obaw - podkreśla Jerzy Sirak.

Wszystko jest przygotowane. Tylko ludzi nie ma - dodał Talkowski.

Ten luksus dla turystów szybko się nie powtórzy: na dziesięć dni przed wakacjami wciąż jeszcze można rezerwować najlepsze miejsca turystyczne i noclegowe na kresach wschodnich.

fot. Shutterstcok

Ograniczenia na terenach przy granicy z Białorusią:

Zakaz przebywania przy granicy z Białorusią wprowadzono w związku z kryzysem migracyjnym. Początkowo - od 2 września 2021 r. obowiązywał obowiązywał stan wyjątkowy. Przez trzy miesiące chronił obszar przy granicy z Białorusią. Zamienił go zakaz przebywania.

Oznaczało to m.in. zamknięcie tego obszaru dla turystyki. W Podlaskiem dotknęło to głównie rejon Puszczy Białowieskiej, ale także np. Kruszyniany, jedno z centrów kultury tatarskiej.