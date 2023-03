U podnóża ulicy Zamkowej w Sandomierzu powstaje Hotel Ossoliński. Stan robót nowego hotelu jest mocno zaawansowany. Obecnie powstaje dach na budynku.

Trzykondygnacyjny Hotel Ossoliński w Sandomierzu przygotowany będzie na przyjęcie 78 osób.

Posiadać będzie salę restauracyjną, winiarnię, salą konferencyjną i małe zaplecze SPA.

Nowy hotel budowany jest na bazie zabytkowego budynku z 1877 roku.

Portal Echodnia.eu poinformował, że stan robót nowego hotelu, jaki powstaje u podnóża ulicy Zamkowej w Sandomierzu jest bardzo zaawansowany. Obiekt z 30 pokojami zastąpił niechlubne dla tego miasta miejsce, gdzie przez ostatnie lata mieszkańców i turystów straszyła rudera. Inwestorem jest Krzysztof Tusznio, właściciel Hotelu Sarmata.

Zamierzenie inwestycyjne polega na odbudowie rozebranego w lutym 2019r. z uwagi na zły stan techniczny budynku głównego z 1877r. oraz jego rozbudowie o skrzydła wschodnie i zachodnie.

Projektowany budynek trzygwiazdkowego Hotelu Ossoliński to obiekt wolnostojący o czterech kondygnacjach nadziemnych (przyziemie, parter, I piętro i poddasze i jednej podziemnej – pełne podpiwniczenie). Elewacja wschodnia budynku na niewielkiej długości przylega do budynku garażu istniejącego na sąsiedniej działce. Powierzchnia całkowita budynku to 3 275,37 mkw. Taras zaprojektowany wyłącznie dla gości hotelu będzie pełnił funkcję rekreacyjno-widokową. Hotel przygotowany będzie na przyjęcie 78 osób.

Odbudowę obiektu oparto się na wykonanej w maju 2018r przez biuro projektowe Dworaczyk-Architektura z Tarnobrzega inwentaryzacji konserwatorskiej oraz na uproszczonym projekcie budowlanym autorstwa mgr inż. Mateusza Paciura, uzgodnionym pozytywnie przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Delegatura w Sandomierzu decyzją z dnia 21.01.2020r. Wzięto pod uwagę także zalecenia konserwatorskie.

Właściciele mają także w planach wydzierżawienie od miasta części zielonych terenów przylegających do terenu hotelu. Będą tam organizowane koncerty i inne wydarzenia dla mieszkańców i turystów.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl