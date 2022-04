W śniadaniach wielkanocnych wzięło udział około 20 tys. Ukraińców

– Cieszę się, że wspólnie z Caritas udało nam się w tym dniu uczynić tyle dobra i być razem z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy w naszych hotelach przy świątecznym stole. Wiemy, że te Święta Wielkanocne były dla nich wyjątkowo trudne, ponieważ po raz pierwszy spędzali je z daleka od domu, a często również bez najbliższej rodziny. Chcieliśmy być z nimi w tym czasie, by pomóc im przeżyć pierwszą Wielkanoc prawosławną w Polsce, w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Mamy nadzieję, że następne święta będą już mogli spędzić u siebie w domu – mówi Gheorghe Marian Cristescu, prezes PHH.

Ponad 80 tys. noclegów dla uchodźców wojennych

– Od początku wybuchu wojny Polski Holding Hotelowy zaangażował się w pomoc dla osób uciekających przed wojną na Ukrainie – w hotelach i obiektach PHH udostępniliśmy już ponad 80 tys. noclegów dla uchodźców wojennych. Śniadanie Wielkanocne dla Ukrainy, które zorganizowaliśmy wspólnie z Caritas, to kolejny gest solidarności z naszymi siostrami i braćmi zza wschodniej granicy. Cieszymy się, że do wspólnego przeżywania tego świątecznego czasu dołączyły też inne podmioty hotelowe m.in.: Polskie Hotele Niezależne, Dobry Hotel, grupa Arche, niektóre hotele grupy Orbis, a także Ptak EXPO, co pozwoliło nam potroić liczbę zaproszonych gości z Ukrainy, dzięki czemu w całej Polsce w śniadaniach wielkanocnych wzięło udział około 20 tysięcy osób z Ukrainy – podsumowuje prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

Śniadanie Wielkanocne dla Ukrainy. Podsumowanie

Śniadanie Wielkanocne dla Ukrainy to akcja organizowana przez Polski Holding Hotelowy wspólnie z Caritas dla ponad 7 tys. uchodźców z Ukrainy. Wydarzenie odbyło się 24 kwietnia, w dniu, w którym wierni kościołów wschodnich obchodzą Wielkanoc. Ukraińcy spotkali się przy świątecznym stole w różnych częściach Polski, w hotelach i obiektach PHH – w dużych miastach: Warszawie, Rzeszowie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu, Toruniu, Łodzi, Lublinie czy Szczecinie, a także w mniejszych miejscowościach, w rejonach nadmorskich i górskich. Obiekty te zlokalizowane są na terenie 20 diecezji, a zapraszanie gości z Ukrainy koordynowały diecezjalne Caritas. Do wydarzenia dołączyli kolejni przedstawiciele branży hotelarskiej – Polskie Hotele Niezależne, Grupa Dobry Hotel i Grupa Arche, niektóre hotele grupy Orbis, a także Ptak EXPO.