Jak informuje Polskie Radio Białystok, władze Supraśla szukają inwestora, który wybuduje uzdrowisko lub sanatorium. Gmina ogłosiła bowiem przetarg na użytkowanie wieczyste na 99 lat działki o powierzchni 0,4108 ha przy ul. Uroczysko Pustelnia. To działka w pobliżu działającego już szpitala uzdrowiskowego.

Celem przeznaczenia wspomnianej działki jest działalność uzdrowiskowa lub lecznicza. - Poszukujemy jeszcze jednego inwestora. Jest to nasza ostatnia nieruchomość w tym kompleksie uzdrowiskowym. Liczymy, że jak najszybciej powstanie tam zakład przyrodoleczniczy - powiedział Radosław Dobrowolski, burmistrz Supraśla.

Oferty można składać do 4 listopada. Jak informuje portal bia24.pl, przyszły inwestor będzie miał trzy lata na zagospodarowanie nieruchomości. Oznacza to, że w tym czasie będzie musiał postawić budynek na potrzeby zakładu lecznictwa uzdrowiskowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zapewnić funkcjonowanie tego zakładu. To z kolei oznacza wykonanie robót budowlanych związanych z wykończeniem budynku w taki sposób, aby odpowiadał on wszystkim wymogom umożliwiającym udzielenie świadczeń zdrowotnych.

