W Trójmieście powstają nowe apartamenty wakacyjne. Ile zarabiają na nich właściciele?

Choć sytuacja powoli się poprawia, ruch turystyczny w Trójmieście jeszcze nie wrócił do wyników sprzed pandemii. Pandemia COVID-19 wpłynęła zarówno na ilość gości, jak i strukturę ruchu turystycznego. To przełożyło się na statystyki dotyczące wynajmu apartamentów wakacyjnych. Czy inwestorom prywatnym i instytucjonalnym wciąż opłaca się inwestować w zakup apartamentów pod wynajem krótkoterminowy w Trójmieście?

W 2020 roku na Pomorzu zanotowano największy spadek ilości turystów od lat. Z danych zebranych przez Gdańską Organizację Turystyczną wynika, że w 2020 roku Gdańsk odwiedziło 1 989 852 gości, o 44 proc. mniej niż w roku 2019.

Z kolei od czerwca do sierpnia 2021 roku w stolicy województwa pomorskiego gościły 1 105 662 osoby. - Było to już 15 proc. więcej niż latem roku 2020 oraz liczba porównywalna do lata 2019 - komentuje Michał Brandt, starszy specjalista z Gdańskiej Organizacji Turystycznej. - W wyniku pandemii mocno zmieniła się także struktura gości. Przed pandemią turyści zagraniczni stanowili średnio 35 proc. ruchu turystycznego. W okresie pandemii udział ten spadł do 15-20 proc. - dodaje.

Apartamenty wakacyjne - obłożenie i rentowność w pandemii

Jak zauważa rozmówca, średni poziom obłożenia obiektów najmu krótkoterminowego w latach 2020-21 był niższy niż w okresie przed pandemią. - Obserwowaliśmy tu duże zróżnicowanie w czasie, wynikające między innymi ze zmian w obostrzeniach wpływających na ruch turystyczny. Średnio mieliśmy obłożenie o kilkanaście punktów procentowych niższe niż w czasie sprzed pandemii - wylicza.

Odmiennymi danymi dysponują jednak właściciele apartamentów. - Wakacje 2021 roku były czasem największego zarobku w skali roku dla naszych właścicieli apartamentów z Trójmiasta. Obłożenie było prawie stuprocentowe. Stawki w 2021 roku były dużo wyższe niż w roku poprzednim - mówi Kamil Krzyżanowski, założyciel firmy Renters, która zarządza 300 apartamentami zlokalizowanymi w Trójmieście.

Jakie miejsca najchętniej wybierają turyści?

Pandemia COVID-19 wpłynęła także na to, jakie miejsca noclegowe najchętniej wybierali turyści. - Goście w pierwszej kolejności decydowali się na obiekty zlokalizowane poza centrami miast, na terenach zielonych, szukając większej izolacji i poczucia bezpieczeństwa. Jednak w przypadku Trójmiasta wraz z powrotem turystów także apartamenty zyskiwały na popularności ze względu charakter obiektów tj. samodzielne funkcjonowanie bez konieczności kontaktu z pozostałymi gośćmi np. hotelu - wskazuje Łukasz Magrian, dyrektor biura Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

