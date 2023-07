Kiwi.com, firma traveltech i wyszukiwarka tanich lotów, obserwując podróżnicze trendy tym razem wzięła pod lupę kraje, które rządzą się własnymi zasadami w zakresie płatności kartą czy wypłat z bankomatów.

Istnieją kraje, podróżując do których warto mieć przy sobie solidny zapas gotówki.

W przeciwnym razie mimo pokaźnych środków na koncie czy karcie kredytowej, nie będziemy w stanie zapłacić ani za usługi ani za produkty w sklepie. Innymi słowy pozostaniemy bez środków do życia.

Co ciekawe, to nie tylko kraje z listy “najbardziej niedostępnych miejsc na ziemi”.

Według badań opublikowanych przez Merchant Machine, Norwegia, Finlandia i Nowa Zelandia to trzy kraje, które są najbliżej stania się społeczeństwami bezgotówkowymi, a tuż za nimi Hongkong, Szwecja, Dania, Szwajcaria, Wielka Brytania, Singapur i Holandia. Choć brzmi to niewiarygodnie, jednocześnie istnieją na świecie kraje, w których ani nie wypłaci się gotówki z bankomatu, bo zwyczajnie ich nie ma, ani nie zapłaci kartą. Przygotowując się do podróży i planując pobyt, warto jest sprawdzić nie tylko lokalną walutę i jej przelicznik, ale również możliwości w zakresie płatności bezgotówkowych.

Iran

Iran to kraj, który coraz częściej wybierany jest na cel wakacyjnych voyage’y. Perska kultura, sztuka, architektura a także lokalna gościnność co roku przyciągają turystów z całego świata, którzy najczęściej udają się do Isfahanu czy Shiraz, ale również Kaszanu i Jazdu. Iran nadal pozostaje destynacją dość niszową, ze względu na panujące prawo szariatu, które dla turystów oznacza choćby nakaz zakrywania ciała i głowy (kobiety) czy segregację płci w miejscach publicznych, nie wspominając o wysokich temperaturach, które latem osiągają 50 stopni. Z drugiej strony, dzięki temu, z pewnością nie będziemy cierpieć na stanie w długich kolejkach, w upale i tłumie. Iran jest przyjazną destynacją dla domowego budżetu - za doskonałe warunki i usługi zapłacimy rozsądne pieniądze. Warto pamiętać, by podróżując do Iranu zabrać ze sobą gotówkę. Z lokalnych bankomatów jej nie wypłacimy, nie uda namsię również dokonać płatności bezgotówkowej, za pomocą kartą. Najlepiej mieć przy sobie EUR lub USD i regularnie wymieniać w lokalnych kantorach.

Tuvalu

Tuvalu to wyspiarskie państwo położone na Oceanie Spokojnym, położone w Oceanii, w połowie drogi międzyHawajami a Australią, całkiem niedaleko od Fidżi. Dawniej znane jako Wyspy Ellice. Podobnie jak Malediwy, słynie ze szmaragdowych wód, pięknej rafy, rajskich widoków i plaż. To zdecydowanie jedno z tych miejsc, do których trudno dotrzeć, a główną barierą jest dość wysoki koszt lotu. Ci, którzy zdecydują się tam dotrzeć powinni pamiętać, że w Tuvalu, a na pewno w Funafuti, gdzie znajduje się stolica, nie ma bankomatów. Jest jednak oddział banku, w którym można otrzymać pożyczkę gotówkową i wymienić ją na gotówkę.

Indonezja

Archipelag wysp Gili, znajdujący się niedaleko Bali, który ostatnio stał się bardzo popularny wśród turystów, jest bardzo doskonałym przykładem tych miejsc, w których kultura płacenia gotówką jest absolutnie powszechna. Naniektórych z wysp nie ma ruchu samochodowego – dostępne są tylko rowery, hulajnogi albo dorożki. Szczyt sezonu charakteryzuje się tłumami turystów, z których wielu śpi na plaży lub na dziko, z powodu braku wolnych pokoi. Gdy na miejscu dostępny jest tylko jeden lub dwa bankomaty, wypłacanie gotówki nierzadko graniczy z cudem. DlategoKiwi.com zaleca regularne wypłacanie gotówki co kilka dni, kiedy tylko jest to możliwe.

Maroko

Prawdziwy raj dla miłośników muzułmańskiej architektury, suków i starych medyn, oferujący absolutnie wyjątkowe i często luksusowe doznania. Od tętniącego życiem Marrakeszu, przez piaszczystą Saharę, po smagane wiatremplaże Essaouiry, Maroko obiecuje niezapomnianą podróż. Ponieważ Maroko to miejsce, w którym na pewno kupiszwiele ręcznie robionych, lokalnych pamiątek, takich jak ceramika, ręcznie tkane dywany, biżuteria i wiele innych, dobrze jest mieć przy sobie środki. Bankomaty są rozsiane po całym kraju, w miastach, miasteczkach, a nawet mniejszych wioskach. Niezależnie od tego, czy targujesz się o tradycyjne dywany na suku, jesz tangine w lokalnejrestauracji, czy rezerwujesz przejażdżkę na wielbłądzie po Saharze, nigdy nie jesteś zbyt daleko od wygodnegoźródła gotówki. Ale kiedy zboczysz z utartego szlaku, będzie to znacznie trudniejsze. Małe sklepy raczej nie akceptują kart, a w bankomatach często brakuje gotówki. Dlatego dobrze jest mieć przy sobie trochę waluty na pokrycie nagłych lub nieplanowanych wydatków.

Filipiny

Filipiny to grupa w sumie około 7641 wysp podzielonych na trzy główne: Luzon, Visayas i Mindanao. Jest to jedno z najpopularniejszych miejsc w Azji, znane z egzotycznych plaż, wulkanów, lasów i wyjątkowej lokalnej kultury. Pozatym Filipiny zasłynęły z rosnącej liczby ośrodków jogi, w których można „wyrzeźbić” ciało i umysł oraz uciec odcodziennej rutyny. Jeśli chodzi o metody płatności, warto pamiętać, że kartą kredytową lub debetową można posługiwać się w większych miastach oraz w głównych kurortach turystycznych. Niektóre bankomaty akceptują międzynarodowe karty kredytowe i debetowe, w sklepach również nie powinno być problemu. Natomiast, jeśli zdecydujecie siępojechać nieco dalej i opuścić większe miasta, zdecydowanie lepiej zabrać ze sobą wystarczającą ilość środków, oczywiście w miejscowej walucie filipińskie peso (PHP).

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl