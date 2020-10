W tych miastach hotelarze zarobią jeszcze mniej

Turystyka w 2021 roku przyniesie znacznie mniejsze profity i to nie tylko ze względu na warunki epidemiologiczne i dramatycznie niższy ruch, ale również za sprawą spadku średnich cen za noclegi w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Stawki hotelowe spadły bez względu na długość i szerokość geograficzną - wynika z najnowszego raportu Dertour Accomodation Price Index, przygotowanego przez firmę Dertour. Eksperci wzięli pod lupę hotele w 75 lokalizacjach na całym świecie - w tym również w najbardziej popularnych wśród turystów miastach Polski. Zebrane dane obejmują m.in. medianę ceny za noc w hotelu trzy-, cztero- lub pięciogwiazdkowym oraz w apartamentach wakacyjnych. PropertyNews.pl przyjrzało się różnicom w średnich cenach za zakwaterowanie oferowane w 2019 i 2020 roku.

Warszawa i Kraków to dwa polskie miasta, które uwzględniono w zestawieniu. Średnie ceny w stołecznych hotelach spadły w porównaniu z ubiegłym rokiem o 14,4 proc. Większe tąpnięcie zanotował krakowski rynek hotelowy, gdzie cena za nocleg spadła o 24,8 proc. Biorąc pod uwagę wszystkie 75 analizowanych destynacji, stolica Małopolski zajęła 20. miejsce w rankingu miast, które zanotowały najwyższe spadki, a Warszawa uplasowała się na 49. pozycji. Warto jednak zaznaczyć, że oba polskie miasta - w porównaniu do pozostałych lokalizacji uwzględnionych w raporcie - należą ogólnie do mniej kosztownych dla turystów.

Jakie miasta zaliczamy do grona liderów cenowych pików? Największe spadki zanotowały hotele w Amsterdamie (-51,6 proc.), San Francisco (-39,2 proc.), Vancouver (-37,1 proc.), Bangkoku (34,6 proc.) i Phuket (33,8 proc.). W TOP 10 największych spadków znalazły się jeszcze dwa inne europejskie miasta: Barcelona, gdzie średnie stawki spadły o 32,1 proc. oraz Moskwa (-29,3 proc.).

W zestawieniu nie zabrakło jednak destynacji, w których średnia cena za nocleg trzyma ten sam poziom albo zanotowała wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Liderem wzrostów w TOP 75 według firmy Dertour jest Marakesz, gdzie ceny skoczyły o 15,5 proc. Kolejne pozycje zajmują: Abu Dhabi i - co może być zaskoczeniem - cztery miasta w Niemczech. W porównaniu z ubr. średni koszt noclegu w Dreźnie wzrósł o 5,7 proc., w Lubece - o 5,4 proc, w Baden Baden - o 1,6 proc., a w Konstancji - o 0,8 proc.

TOP25 miast, w których średnie ceny zakwaterowania spadły najbardziej (2020 vs. 2019)

1. Amsterdam - 51,6%

2. San Francisco -39,2%

3. Vancouver -37,1%

4. Bangkok -34,6%

5. Phuket -33,8%

6. Barcelona -32,1%

7. Nowy York -31,3%

8. Miami -31,3%

9. Moskwa - 29,3%

10. Rio de Janeiro -28,8%

11. Monachium -28,6%

12. Lizbona -28,5%

13. Praga -27,2%

14. Madryt -26,8%

15. St. Petersburg -26%

16. Rzym -25,5%

17. Stambuł -25,4%

18. Londyn -25,2%

19. Berlin -24,9%

20. Kraków -24,8%

21. Dublin -24,5%

22. Edynburg -24 %

23. Budapeszt -24 %

24. Florencja -23,6%

25. Ateny -23,5%

Źródło: Dertour Accomodation Price Index, przygotowany przez firmę Dertour

