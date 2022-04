W tym roku turyści do Turcji wjadą bez paszportu

Dzięki zaangażowaniu strony polskiej i tureckiej można turystycznie podróżować do Turcji bez paszportu.

Udogodnienie dla turystów działa od 19 kwietnia.

Teraz turystom by wjechać do Turcji wystarczy dowód.

Pierwsze informacje na temat planów zniesienia obowiązku paszportowego dla obywateli Polski pojawiły się już jesienią zeszłego roku. Choć o projekcie nie mówiło się od tego czasu zbyt wiele, prace nad nim postępowały. Dzięki zaangażowaniu strony polskiej i tureckiej udało się go zrealizować.

Od 19 kwietnia Polacy będą mogli wjechać do Turcji na podstawie dowodu osobistego, a nie jak to było do tej pory, paszportu, który musiał być w momencie przekraczania granicy ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego wyjazdu z Turcji.

Turcja to jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych Polaków. W zeszłym roku była liderem w rankingach biur podróży – w sumie na swój urlop Turcję wybrało prawie 590 tysięcy naszych podróżnych, a w świetnym 2019 roku ponad 880 tysięcy.

Dla regionu Antalyi nad Morzem Śródziemnym jesteśmy piątym pod względem wielkości rynkiem źródłowym. Według wyliczeń Recepa Yavuza, szefa Grupy Roboczej ds. Turystyki przy Ratuszu Antalyi, w zeszłym roku udział Polski w rynku turystyki przyjazdowej wynosił 5 procent, czyli tyle samo ile Wielkiej Brytanii w bardzo dobrym dla branży 2019 roku.

– To świetna wiadomość, ale przede wszystkim olbrzymie ułatwienie dla setek tysięcy Polaków, którzy chcą spędzić swój urlop w Turcji. Do tej pory dla części klientów obowiązek paszportowy był przeszkodą i powodem, dla którego rezygnowali z wyjazdu do tego pięknego kraju. Teraz nie muszą się tym przejmować – mówi Jolanta Kołodziejczyk, dyrektor produktu w Wakacje.pl.

Wycieczki do Turcji z Polski organizowane są przez cały rok. O ile w sezonie letnim mowa o wypoczynku nad Morzem Śródziemnym lub Egejskim i programach objazdowych, to zimą dostępne są zarówno wyjazdy na Riwierę Turecką, jak i na narty do Kapadocji. Ciekawą propozycją są też wycieczki do Stambułu, wspaniałej metropolii z bogatą historią i kulturą położonej jednocześnie na dwóch kontynentach – w Europie i w Azji.

– Polacy kochają Turcję z kilku powodów. Poza niewątpliwymi urokami samego kraju, doceniają wysoką jakość usług przy zachowaniu atrakcyjnych cen. Hotele z imponującymi kompleksami basenowymi, z których część stanowi pełnoprawne parki wodne, bogata oferta all inclusive, bliskość zabytków, możliwość zrobienia zakupów czy skorzystania z zabiegów spa to główne magnesy przyciągające naszych gości każdego roku. Jeśli dołożymy do tego piaszczyste plaże, krótki przelot i gwarantowaną pogodę, otrzymujemy przepis na wspaniały urlop” – komentuje Anna Podpora, menedżer produktu w Wakacje.pl.

Choć przy podróży do Turcji Polacy nie muszą już mieć paszportów, to mają obowiązek przedstawić jakiś dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty. Dotyczy to również dzieci, o czym nie można zapominać, wybierając się za granicę. Jeśli więc dziecko nie ma paszportu, zadbajmy, by wyrobić mu dowód osobisty, bo bez dokumentu tożsamości nie będzie mogło przekroczyć granicy, czy wsiąść do samolotu.