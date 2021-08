W Wiedniu powstał hotel Joe&Joe nad sklepem Ikea

Hotel mieści się na piątym i szóstym piętrze nowego wielofunkcyjnego obiektu „Hus” znajdującego się przy wiedeńskim dworcu zachodnim.

W zaprojektowanym i opracowanym przez IKEA kompleksie znajdują się sklepy, a także pierwszy w Wiedniu flagowy lokal IKEA.

Hotel zaprasza gości od 26 sierpnia 2021 roku.

JO&JOE działa od 2016 roku, skupiając w jednym miejscu młodych podróżników, ich rodziny i biznesmenów. JO&JOE Wiedeń to najnowszy hotel dołączający do obiektów w Hossegor, Paryż-Gentilly i Paryż Nation. Wiedeń to już czwarta na świecie lokalizacja marki.

Rozciągający się na dwóch piętrach nowy JO&JOE Wiedeń Open House oferuje otwarte przestrzenie wspólne, smaczne dania i jeden z największych dachów w mieście z zapierającymi dech w piersiach widokami na stolicę Austrii. Ponadto do dyspozycji gości są porty USB i darmowa sieć Wi-Fi, a dla bezpieczeństwa każdy ma swoją osobistą szafkę. Czterej międzynarodowi artyści uliczni, Lady K, Reso, Dinho Bento i Skirl, zaprojektowali wyjątkowe, unikalne ściany w przestrzeniach wspólnych i pokojach gościnnych.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

- JO&JOE nie jest ani klasycznym hotelem, ani hostelem młodzieżowym. To wyjątkowy i świeży rozdział w dziedzinie hotelarstwa. Cieszę się, że mogę wprowadzić nową koncepcję do Wiednia podczas naszego pierwszego w regionie niemieckojęzycznym Dnia Otwartego JO&JOE. Przyjazność, różnorodność, dzielenie się i otwartość to podstawa naszej marki, dlatego z niecierpliwością czekamy na powitanie wszystkich gości. W JO&JOE chcemy, aby każdy był sobą. Dlatego nasz Open House w Wiedniu zapewnia odpowiednią przestrzeń do zrealizowania wszelkich oczekiwań: od przestrzeni wspólnych, wspaniałych lokali gastronomicznych i akademików, poprzez spotkania towarzyskie, po kameralne pokoje gościnne i sale idealne dla wyciszenia i relaksu – powiedział François Leclerc, Brand&Operations Vice-President for JO&JOE.