W Zielonej Górze wyrośnie nowy mixed-use. W planach biura i Hampton by Hilton

Duda Development najpóźniej w 2021 roku rozpocznie budowę 9-piętrowego wieżowca na wolnej działce przy rondzie PCK w Zielonej Górze. Pięć pięter zajmie hotel Hampton by Hilton - informuje zielonagora.wyborcza.pl.

Obecnie inwestor czeka na wydanie pozwolenia na budowę.

Budynek poznańskiej firmy przy ul. Dąbrówki będzie miał 9 pięter i łączną powierzchnię użytkową ok. 11 tys. metrów kwadratowych. Parter przeznaczony zostanie na lobby hotelowe i restaurację, kondygnacje 2-6 zajmie hotel Hampton by Hilton, a na najwyższych piętrach urządzone zostaną biura pod wynajem. Duda Development przyjmuje już rezerwacje, oferując powierzchnie od 350 do 800 m kw. w obrębie jednej kondygnacji.