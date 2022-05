Wakacje 2022 - jakie będą dla branży i polskich turystów?

Ceny rosną, dostępność miejsc spada. Pewne jest, że Polacy wyjadą, ale niekoniecznie zostaną w kraju, widzimy to po ruchu na przykład do Chorwacji, gdzie już w tej chwili mamy 50 proc. więcej rezerwacji niż w zeszłym roku – mówią eksperci platformy Noclegi.pl

60 proc. rezerwacji na lato to te z bonem turystycznym.

Względem zeszłego roku wakacje w kraju zdrożały o 15-20 proc. w zależności od typu obiektu i regionu.

Część obiektów nie otwiera się na sezon letni, ponieważ zakwaterowano tam uchodźców.

Wysoka inflacja, szalejące kursy walut, wysokie ceny ropy – względem zeszłego roku wakacje w kraju zdrożały o 15-20 proc. w zależności od typu obiektu i regionu. Ceny rosną też za granicą.

Najwięcej rezerwacji w apartamentach

- Mimo to, jak wynika z danych zbieranych przez instytucje branżowe, aż 70 proc. Polaków deklaruje chęć wyjazdu wbrew niesprzyjającym warunkom – mówi Natalia Jaworska z Noclegi.pl. – Już teraz widzimy u nas wzrost rezerwacji na wakacje o 47 proc. względem analogicznego okresu w roku ubiegłym. Choć trzeba przyznać, że nie wszystkie typy obiektów korzystają z tego wzrostu. Sytuacja hoteli, do których nie wrócił w pełni ruch kongresowy, ani turyści zagraniczni wciąż nie mogą wyjść z popandemicznego kryzysu – dodaje i podkreśla, że podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej rezerwacji w platformie dokonano w apartamentach.

Trzeba jednak zauważyć, że udział apartamentów we wszystkich rezerwacjach jest nieco niższy niż rok temu, co może oznaczać, że mniej myślimy o przestrzeganiu dystansu społecznego i takiej organizacji wypoczynku, która pozwala przebywać wyłącznie we własnym gronie.

Nie zmieniają się główne kierunki wybierane przez Polaków na wakacje w kraju. Tradycyjnie są to: Zakopane, Kołobrzeg, Gdańsk, Kraków, Władysławo. Z najwyższymi kosztami liczyć trzeba się w Gdańsku, gdzie średnia cena za noc za osobę przekroczyła już 100 złotych. Taniej jest w Zakopanem i Władysławowie, gdzie jeden nocleg kosztuje średnio 86 złotych.

Jeszcze więcej, bo powyżej 2,3 tys. złotych za grupę czteroosobową na 5 dni, zapłacimy w również popularnych – Sopocie i Jastrzębiej Górze.

Na ceny i dostępność miejsc wpływa też fakt, że pewna część obiektów nie planuje otwierać się na ten sezon, ponieważ korzystając z publicznego wsparcia oddali miejsca na zakwaterowanie dla uchodźców.

Ruch zagraniczny wraca do normy

Coraz mniej obostrzeń na świecie i wysokie ceny w kraju sprawiły, że ruch zagraniczny wraca do normy. W tej chwili mamy wzrost w rezerwacjach do Chorwacji aż o 50 proc. Widać też zwiększone zainteresowanie Turcją po tym, gdy kraj ten zniósł obowiązek paszportowy – relacjonuje Jaworska.

Rośnie zainteresowanie Grecją, gdzie rząd znosi po kolei restrykcje, widać też wzrost rezerwacji w Bułgarii i na Węgrzech. Coraz mniejszym zainteresowaniem cieszy się Egipt, gdzie ceny wycieczek znacznie podrożały, bardziej niż na wypoczynek na Węgrzech i w Chorwacji, gdzie ceny wzrosły.

Z drugiej strony do wakacji w kraju przekonuje wciąż bon turystyczny.

- Wśród wszystkich rezerwacji krajowych, jakie otrzymaliśmy, te z bonem stanowią aż 60 proc. – mówi ekspert Noclegi.pl.