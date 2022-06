Wakacje 2022: Jest nowy trend w podróżowaniu

Swoboda wyboru miejsca wyjazdu oraz elastyczność pod względem budżetu, czasu i sposobów podróżowania to absolutny trend podróżniczy tego lata.

Tylko w Polsce, liczba użytkowników korzystających z tej opcji w czerwcu br. wzrosła do niemal 80 mln - dla porównania w 2021 roku była dwukrotnie niższa. Wyszukiwania objęły miesiące wakacyjne: czerwiec, lipiec oraz sierpień.

Pierwszy sezon wakacyjny, w którym zniesiono ograniczenia związane z Covid-19, odnotowuje ogromny wzrost rezerwacji, wynika z danych Kiwi.com.

Najpopularniejsze kierunki na wakacje

Wolumeny potroiły się w porównaniu z ubiegłym rokiem i przewyższają dane z 2019 r. o 59%. Miejsca takie jak Włochy, Hiszpania, Tajlandia, Malezja i Kolumbia znajdują się w czołówce najpopularniejszych kierunków tego lata.

W Polsce rezerwacje odnotowują czterokrotny wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem, a Włochy, Hiszpania, Grecja, Portugalia i Turcja są najczęściej wybierane.

W samym środku wakacyjnych przygotowań wyłania się nowy trend w podróżowaniu - dowolny kierunek - który ma spełniać parametry finansowe i być przyjaznym dla naszego portfela. Stawiamy na spontaniczność, zaskoczenie i swobodę wyboru.

Po pandemii COVID-19 coraz więcej podróżujących jest bardziej elastycznych i kreatywnych w przygotowywaniu planów. Wielu ma szansę pracować z dowolnego miejsca, a to pozwala realizować się zawodowo i odkrywać nowe miejsca. Niektórzy chcą jak najlepiej wykorzystać przeznaczony budżet i zwiedzać świat w możliwie najkorzystniejszych cenach, podczas gdy inni wybierają podróż jak najdalej i liczą na odwiedzenie jak najwięcej krajów, aby nadrobić stracony czas - mówi Eliška Řezníček Dočkalová, dyrektor Customer Experience w Kiwi.com.

