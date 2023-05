Analitycy eSky.pl - platformy do organizacji podróży - zebrali wyszukiwania klientów na okres czerwiec-sierpień 2023 r. i dzielą się prognozami na tegoroczne hity urlopowe.

Słoneczny początek maja przyniósł do Polski przedsmak wakacji.

Tradycyjnie Polacy zaczęli odliczać dni do odpoczynku, ale w tym roku robili to wcześniej niż zwykle.

Wiele osób zaplanowało bowiem swój urlop z więcej niż kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

W sezonie 2023 Polacy najchętniej wyjadą do Włoch, które od lat królują wśród osób samodzielnie organizujących urlop. W analizowanym okresie wyszukiwania do tego kraju odpowiadały za 27 proc. całości zapytań dotyczących 10 najpopularniejszych kierunków podróży. Miasta, w których Polacy zaczną wakacyjną podróż, to głównie Rzym, Mediolan, Bari i Neapol, a także Katania i Palermo na Sycylii.

W ścisłej czołówce pozostają także Hiszpania (2. miejsce) i Grecja (3. miejsce) - udział tych krajów w rankingu wynosi odpowiednio 21 proc. i 13 proc. wyszukiwań. Barcelona, Alicante, Majorka i Malaga - to te miasta najbardziej interesowały Polaków w Hiszpanii. Z kolei w Grecji przyglądali się Atenom, Korfu, Chanii i wyspie Rodos.

Czwartą lokatę w rankingu topowych kierunków na tegoroczne wakacje zajmuje Francja. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się też Chorwacja (5. miejsce), która w tym roku przystąpiła do strefy euro.

Na 6. pozycji wakacyjnego zestawienia znajdziemy USA.

Wielu może się zdziwić, że Polacy chcą rezerwować bilety do Nowego Jorku w okresie letnim. Taki wybór nie powinien jednak zaskakiwać, gdyż miasto może być świetną bazą wypadową do innych regionów wypoczynkowych - tłumaczy Deniz Rymkiewicz, rzecznik prasowy eSky.pl.

Portugalia, Bułgaria, Cypr i Malta - te cztery południowe kierunki zamykają listę czołowych destynacji wakacyjnych w tegorocznym sezonie letnim.

Według danych eSky.pl w tym roku Polacy planowali swoje letnie podróże znacznie wcześniej niż w maju.

Oferty last minute przestają mieć rację bytu. W tym roku okres wyprzedzenia wynosił nawet więcej niż kilka miesięcy do daty wylotu. Jedną z przyczyn tej zmiany jest chęć organizacji dłuższych urlopów w niższych cenach, co jest szczególnie istotne w obliczu inflacji - zaznacza Deniz Rymkiewicz.

Jak długo Polacy zamierzają „urlopować się” w tym roku za granicą? Jak mówi Rymkiewicz, zależy to zarówno od cen biletów lotniczych, jak i aktualnych cen żywności czy noclegu w danym kraju. - Na przykład w Bułgarii spędzimy średnio dziesięć dni, podczas gdy we Francji już tylko pięć. Natomiast w pozostałych państwach planujemy zostać na nieco dłużej niż tydzień - dodaje.

Wyjątkiem w tej kategorii są Stany Zjednoczone, gdzie Polacy zamierzają wypoczywać średnio przez około 17 dni.

