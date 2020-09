Wakacje pod znakiem koronawirusa. Wydatki i wybory urlopowe Polaków

Grecja nadal króluje, ale Turcja wraca do gry

Miano najpopularniejszego wakacyjnego kierunku niezmiennie dzierży Grecja, na wybór której w sierpniu zdecydowało się aż 40 proc. klientów Wakacje.pl. To wzrost o 6 punktów procentowych w porównaniu do lipca br. Wysoki udział Grecji w wakacyjnym torcie nie dziwi – to od lat jedna z najchętniej wybieranych przez Polaków destynacji – głównie ze względu na gwarancję pięknej pogody, mnogość wysp i kurortów, gościnność mieszkańców, a w tym roku również – z uwagi na dostępność i zasady bezpieczeństwa wprowadzone w wyniku epidemii koronawirusa.

Powrót Turcji do wakacyjnej oferty od razu przełożył się na ranking popularnych destynacji. Na ponowne otwarcie tego kierunku czekali turyści w całej Polsce, a po wznowieniu lotów rezerwowali wycieczki na najbliższe dni i tygodnie. Na wakacje w Turcji w sierpniu zdecydowało się 18 procent klientów biur podróży. Efekt? Turcja zajęła 2. miejsce wśród najpopularniejszych kierunków, na dalsze lokaty spychając popularne w lipcu Bułgarię, Hiszpanię i Włochy (miejsca 2-4 w lipcu br.).

W pierwszej dziesiątce topowych kierunków znalazły się też cieszące się dużą popularnością Tunezja (6. miejsce i 4 proc. udziału w sprzedaży) oraz Egipt (8. miejsce i 2 proc. udziału w sprzedaży), jednak zainteresowanie wakacjami w tych krajach nie było aż tak wysokie jak w przypadku Turcji.

– Pamiętajmy, że loty do tych destynacji zostały odmrożone nieco później. Poza tym na mniejsze zainteresowanie turystów Egiptem wpływ miało niewątpliwie zapowiadane już w sierpniu wprowadzenie od 1 września obowiązkowych testów na obecność koronawirusa dla wszystkich podróżnych. Biura podróży i egipskie ministerstwo turystyki finalnie doszły do konsensusu. Test PCR można wykonać po przylocie do Egiptu, a koszt badania to 30 dolarów. Część organizatorów już zadeklarowała sfinansowanie turystom testów, co może przełożyć się na wzrost zainteresowania tym kierunkiem we wrześniu czy w październiku – mówi Klaudyna Fudala, rzecznik prasowy Wakacje.pl.

W sierpniu, podobnie jak w lipcu, wielu z nas zdecydowało się spędzić wakacje w Bułgarii (3. miejsce wśród najchętniej wybieranych kierunków) lub w Polsce (4. miejsce). Nieznaczny spadek zainteresowania w porównaniu do lipca zanotowały Hiszpania (5. miejsce) i Chorwacja (7. miejsce).

