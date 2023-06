Na wakacje w 2023 r. planuje wyjechać ponad 20,1 mln Polaków, z czego 8,9 mln za granicę.

Blisko 9 mln Polaków wyjedzie na wakacje 2023 za granicę.

Polacy najczęściej wybierają Chorwację, Grecję oraz Hiszpanię. Coraz chętniej wyjeżdżamy do Włoch i Turcji.

42 proc. Polaków czyli ok. 3,7 mln osób planuje wyjechać za granicę z biurem podróży.

72 proc. Polaków kupi ubezpieczenie turystyczne w związku z planowanym wyjazdem zagranicznym.

Mondial Assistance opublikował wyniki pierwszej postpandemicznej edycji badania „Plany Wakacyjne Polaków”. Aż 65% ankietowanych planuje wyjazd wakacyjny, co oznacza, że w tym sezonie planuje odpocząć ponad 20,1 mln osób.

Blisko 9 mln Polaków wyjedzie za granicę, a do najpopularniejszych destynacji od lat należą Chorwacja, Grecja i Hiszpania. Najwięcej wyjazdów krajowych planowanych jest na lipiec i sierpień, natomiast odpoczywający za granicą coraz chętniej podróżują we wrześniu.

Chorwacja i Grecja wciąż najpopularniejsze

Pomimo zmian geopolitycznych i ekonomicznych w ostatnich latach, główne kierunki planowanych wyjazdów zagranicznych pozostają niezmienne – Polacy uwielbiają Chorwację, Grecję oraz Hiszpanię (w tym Wyspy Kanaryjskie). Jednocześnie coraz popularniejsze stają się dwa kolejne państwa basenu Morza Śródziemnego - Włochy oraz Turcja.

Z tegorocznej edycji badania Plany Wakacyjne Polaków wynika, iż w ostatnich latach zmienił się sposób spędzania czasu wolnego przez turystów. W czasie wakacji Polacy rzadziej niż przed pandemią planują uprawianie sportu. Na terenie naszego kraju coraz popularniejsze są piesze wycieczki, natomiast za granicą Polacy coraz częściej oddają się nocnemu życiu w barach i pubach oraz chętniej korzystają ze SPA.

Samolot jest niezmiennie najpopularniejszym środkiem transportu w przypadku wyjazdów zagranicznych. W kraju Polacy najczęściej wybierają samochód, choć kolej jest bardziej ceniona niż cztery lata wcześniej.

Na wakacje z biurem podróży

42 proc. Polaków czyli ok. 3,7 mln osób planuje wyjechać za granicę z biurem podróży. Oznacza to spadek o 7 pp. w porównaniu do 2019 roku. Nie zmienia się jednak pakiet usług z jakich korzystają osoby wybierające się na wakacje – blisko 80 proc. ankietowanych korzysta z pełnej oferty biur podróży, tj. zarówno dojazdu, jak i zakwaterowania w trakcie zagranicznych wojaży. W porównaniu z poprzednim badaniem liczba osób organizujących wyjazd samodzielnie wzrosła z 5 mln do 5,2 mln.

Najpopularniejsze destynacje polskich turystów, tj. Chorwacja, Grecja i Hiszpania od lat cieszą się zainteresowaniem. Widzimy również, że w przypadku państw Półwyspu Bałkańskiego Polacy często decydują się na samodzielną organizację wyjazdu ze względu na mniejszą odległość i popularność tych lokacji – komentuje wyniki badania Piotr Ruszowski, prezes Mondial Assistance.

Niezmiennie na bardzo wysokim poziomie jest liczba ubezpieczonych wyjeżdżających z biurami podróży, co tylko pokazuje, że mamy do czynienia ze świadomymi klientami.

Ubezpieczenie turystyczne - kiedy warto

Zdecydowana większość Polaków zamierza wykupić ubezpieczenie turystyczne w związku z wyjazdem zagranicznym. Oznacza to grupę blisko 6,5 mln osób, z czego 48 proc. podróżnych jest pomiędzy 30. a 49. rokiem życia i posiada wykształcenie wyższe (61 proc., wzrost o 16 pp.). Co ciekawe, co trzecia osoba planująca zabezpieczenie swojej podróży mieszka w mniejszych miejscowościach i wsiach – oznacza to wzrost od ostatniej edycji badania o 10 pp.

- Ubezpieczenie turystyczne w związku z wydarzeniami z ostatnich lat powinno być jeszcze ważniejszą częścią przygotowań do wakacji. Duży wzrost popularności zabezpieczenia siebie oraz podróży przez mieszkańców mniejszych miejscowości można wiązać ze zmianami w stylu życia i rosnącą grupą osób pracujących hybrydowo – kończy Piotr Ruszowski.

Badanie Plany Wakacyjne Polaków 2023 zostało zrealizowane na zlecenie Mondial Assistance przez Ipsos Polska w dniach 4 - 25 maja 2023 roku. Wielkość próby badawczej – 1600 osób.

