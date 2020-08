Wakacje w dobie koronawirusa. Turystyczna mapa Polski

Za nami półmetek tegorocznych wakacji. Innych niż wszystkie, bo trwających w cieniu epidemii koronawirusa. Wbrew wcześniejszym obawom, wielu z nas pojechało w tym roku na letni urlop bądź wkrótce się na niego wybierze. Gdzie spędzamy tegoroczne wakacje, ile za nie płacimy oraz czy i w jaki sposób nasze decyzje wyjazdowe różnią się w porównaniu do ubiegłego roku?

Eksperci z serwisu Wakacje.pl, porównującego oferty ponad 100 biur podróży, przyjrzeli się tegorocznym wakacyjnym wyborom Polaków.

Wakacyjne hity lata 2020

W zestawieniu najpopularniejszych kierunków niespodzianki na szczycie nie ma. Pierwsze miejsce zajmuje Grecja, na wybór której zdecydował się co trzeci klient Wakacje.pl. W porównaniu do ubiegłego roku udział tego kraju w sprzedaży wycieczek wzrósł o 7 punktów procentowych. Widać więc zmianę, ale – ze względu na późniejsze rozpoczęcie przez Grecję sezonu letniego (państwo w pełni otworzyło się dla polskich turystów 1 lipca) – nie jest ona aż tak spektakularna.

Dużo ciekawiej prezentują się kolejne pozycje w rankingu. Na drugim miejscu mamy jeszcze co prawda Bułgarię, która również rok temu znajdowała się w TOP3 wakacyjnych destynacji, a na trzecim – Hiszpanię, ale dalej czeka nas niespodzianka. Włochy, Polska, Chorwacja, Cypr i Malta – to kierunki, które zanotowały kilkukrotny wzrost popularności w porównaniu do 2019 roku. Duża w tym zasługa stosunkowo szybkiego „odmrożenia” lotów z Polski do tych destynacji, a także niedostępności w ofercie popularnych wakacyjnych kierunków: Egiptu, Tunezji i Turcji.

Za miesiąc udział poszczególnych destynacji w tym wakacyjnym torcie z pewnością będzie wyglądał inaczej. Pod koniec lipca – dzięki odblokowaniu przez polski rząd lotów do kolejnych państw spoza Europy – do gry wróciła Turcja, a w sierpniu – Egipt – czyli ukochane przez Polaków miejsca na zagraniczny urlop.

Lato 2020. Ile płacimy za wakacje?

5 322 zł – tyle średnio wydaliśmy w lipcu na tegoroczne wakacje. To o ponad 1200 zł mniej niż rok temu o tej samej porze. Jak kształtują się nasze wakacyjne wydatki w zależności od kierunku wakacji? W porównaniu do poprzedniego roku, średnio o 1 100 zł mniej płacimy za wakacje w Hiszpanii, a o 760 zł – za wczasy w Bułgarii. Na podobnym poziomie cenowym, co w ubiegłym roku, utrzymuje się Grecja.

