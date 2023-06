Coraz łatwiej o eko wypoczynek w Polsce, bo rodzima branża turystyczna staje się coraz bardziej świadoma. Dlaczego? Z przekonania, oszczędności i ze względu na oczekiwania coraz bardziej świadomych turystów.

Rodzima branża turystyczna staje się coraz bardziej eko - wynika z ankiety serwisu Nocowanie.pl przeprowadzonej wśród właścicieli obiektów noclegowych.

Polacy chcą żyć ekologicznie. Co trzeci badany podkreślał, że stara się być eko nie tylko w domu, ale i na wakacjach.

Właściciele obiektów turystycznych inwestują w nowoczesne piece do ogrzewania, pompy ciepła, ekologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków czy fotowoltaikę.

97 proc. badanych obiektów umożliwia turystom segregowanie śmieci.

80 proc. wyposaża obiekt w energooszczędne źródła światła.

68 proc. w energooszczędny sprzęt AGD.

Dobra energia na wakacje

Z ankiety serwisu w której udział wzięło 600 właścicieli obiektów noclegowych, wynika, że 95 proc. z nich uważa wprowadzanie rozwiązań proekologicznych w obiektach turystycznych za ważne dla środowiska. W jaki sposób swoje słowa przekuwają w czyny? Aż 97 proc. z nich umożliwia turystom segregowanie śmieci, 80 proc. wyposaża obiekt w energooszczędne źródła światła, a 68 proc. w energooszczędny sprzęt AGD.

- To względnie proste rozwiązania, niewymagające większych inwestycji, podobnie jak zachęcenie gości do dłuższego korzystania z ręczników czy pościeli w celu ograniczenia częstotliwości prania, stosowanie perlatorów w kranach czy zbieranie deszczówki. Widzimy jednak, że branża gotowa jest też do większego wysiłku. Właściciele inwestują w nowoczesne piece do ogrzewania, pompy ciepła, ekologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków czy fotowoltaikę – podkreśla Tomasz Zaniewski, wiceprezes spółki Nocowanie.pl.

Wykorzystywanie energii słonecznej do ogrzewania obiektu zadeklarował już co piąty ankietowany. To korzyść dla środowiska, ale też źródło oszczędności w obliczu rosnących kosztów prowadzenia biznesu.

Mniej odpadów, więcej bio

Ekologiczne wakacje to również mniej tworzyw sztucznych. Aż ¾ ankietowanych obiektów zrezygnowało z plastikowych kubeczków, słomek czy sztućców, a co czwarty proponuje gościom filtrowaną wodę zamiast butelkowanej. Hotelarze wymieniają worki na śmieci na te z recyclingu, a produkty higieniczne i kosmetyczne umieszczają w podajnikach, zamiast wypełniać półki w łazienkach mikro-produktami w plastikowych buteleczkach. Po organiczne produkty kosmetyczne i środki czystości sięga już 69 proc. ankietowanych.

Obiekty turystyczne unikają marnowania żywności. Nadwyżka trafia do potrzebujących, a resztki do kompostownika. Sposobem na oszczędzanie żywności jest też rezygnacja ze szwedzkiego stołu i proponowanie gościom gotowych porcji.

Coraz częściej stawiamy też na lokalność. Gospodarze korzystają z usług lokalnych dostawców (29 proc.) sięgają głównie po sezonowe produkty (21%) w tym produkty z własnego gospodarstwa (12 proc.).

