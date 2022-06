Wakacje w Tajlandii. Urzędnicy podali minimalną kwotę, jaką powinni wydać turyści

Branża turystyczna w Tajlandii znacznie ucierpiała podczas pandemii COVID-19.

W ubiegłym roku obłożenie hoteli spadło do 14 proc. Urząd Turystyki Tajlandii (TAT) opracował ambitny plan wyjścia z kryzysu.

Zakłada, że frekwencja w ośrodkach turystycznych powinna wzrosnąć do 50 proc.

Urzędnicy ds. turystyki w Tajlandii oczekują, że wznowienie turystyki w kraju sprawi, że "podąży we właściwym kierunku" i przyciągnie turystów klasy premium - podała podroze.gazeta.pl.

Według urzędników średnio turysta powinien wydać co najmniej 66 tysięcy bahtów tajlandzkich (ok. 7500 zł). "W pierwszym kwartale 2022 roku średnio turysta wydał 77 tysięcy bahtów (ok. 9 240 zł)" - powiedział na łamach "The Bangkok Post" szef TAT.

TAT ma nadzieję, że w tym roku zostanie osiągnięty 50 proc. poziom obłożenia.