Wakacje w Turcji bez kwarantanny. Ruszył boom rezerwacyjny

Decyzja polskiego rządu była pozytywnym sygnałem dla osób planujących zagraniczne wakacje.

Już w sobotę, 10 lipca, czyli zaraz po ogłoszeniu informacji przez wiceministrów zdrowia i spraw zagranicznych na briefingu dla mediów, użytkownicy serwisu Wakacje.pl częściej niż przed tygodniem przeglądali oferty wyjazdów do Turcji.

– Od momentu ogłoszenia decyzji przez polski rząd klienci coraz częściej pytają o wakacje w Turcji, a zainteresowanie kierunkiem na portalu w porównaniu z innymi krajami wzrosło w weekend o 176 procent – mówi Anna Podpora, kierownik produktu w Wakacje.pl.

Ile kosztują wakacje w Turcji?

Ceny wyjazdów do Turcji w szczycie sezonu zaczynają się od 1361 zł w trzygwiazdkowym hotelu z wyżywieniem w formie all inclusive (pobyt 7 dni, wylot z Gdańska). Za wakacje w hotelu o standardzie 4 gwiazdek w formule ultra all inclusive zapłacimy co najmniej 1549 zł, a przy 5 gwiazdkach 2057 zł, także w opcji all inclusive. Kiedy jednak spojrzymy na propozycje wybierane najczęściej przez użytkowników Wakacje.pl, w pierwszej trójce pojawiają się obiekty pięcio- i czterogwiazdkowe. - Klienci Wakacje.pl mogą wybierać spośród kilku tysięcy ofert wyjazdów do Turcji – podkreśla Anna Podpora. – Szczególnym zainteresowaniem cieszą się pobyty w hotelach pięciogwiazdkowych z wyżywieniem w formie all inclusive lub nawet ultra all inclusive, z których Turcja słynie – dodaje. – Widzimy też, że Polacy myślą o przedłużeniu wakacji, a wiele osób rozważa wyjazd jesienią – zauważa.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Ze statystyk Wakacje.pl wynika, że średni wydatek na wyjazd do Turcji to 8410 zł na rezerwację (średnio na rezerwację przypada 2,8 osoby). Dla porównania rok temu było to 6399 zł (średnio na 2,6 osoby), dwa lata temu 8235 zł (średnio na 2,7 osoby).

Na wakacje do Turcji w szczycie sezonu najczęściej wyjeżdżają rodziny z dziećmi. W analizowanym okresie obejmującym wyloty od 12 lipca do 31 sierpnia tego roku takie rezerwacje odpowiadają za 44,5 procent całkowitej sprzedaży. Na drugim miejscu znalazły się pary, na które przypadało 35,65 procent rezerwacji. – Turcja jest idealnym miejscem dla rodzin z dziećmi. Najmłodsi nie tylko mogą spędzać czas na plaży i kąpać się w ciepłym morzu, ale też korzystać z wielu atrakcji, jakie oferują tamtejsze hotele. Mam na myśli aquaparki, które są wizytówką wielu resortów, ale też minikluby czy bogate programy animacyjne – wymienia Anna Podpora.