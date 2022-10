Ponad 114 tysiące pasażerów skorzystało z wakacyjnych połączeń oferowanych przez port lotniczy Rzeszów-Jasionka. To dużo więcej niż w najlepszym dotąd 2018 roku.

To o 47 proc. więcej niż w najlepszym dotąd 2018 roku.

Wśród 13 kierunków czarterowych i letnich tras sezonowych największą popularnością cieszyła się turecka Antalya.

Mieliśmy plan, żeby podczas wakacji być najchętniej wybieranym lotniskiem w Polsce wschodniej. Udało się ten cel zrealizować i wierzymy, że w kolejnych latach ten nasz wynik będzie się systematycznie powiększał – mówi Adam Hamryszczak, prezes podrzeszowskiego portu lotniczego.

Wakacyjne czartery do Turcji, Grecji, Bułgarii i Albanii przewiozły łącznie 95,5 tys. pasażerów. 19 tysięcy podróżnych w lotach regularnych (do Bułgarii, Chorwacji i Włoch oraz na krajowych trasach do Gdańska oraz Olsztyna) wyśrubowało rekordowy wynik. Turyści najczęściej wybierali loty do Turcji, którą wybrało 43 procent wszystkich podróżnych.

Od lewej Paweł Dowgier, Honorowy Konsul Generalny Republiki Turcji w Krakowie oraz Adam Hamryszczak, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka.

Sezon wakacyjny w Turcji trwa w zasadzie cały rok, bo to także świetne miejsce dla narciarzy. Natomiast od kwietnia do października można być pewnym dobrej pogody. To kraj ciekawy i przyjemny dla turystów, a przede wszystkim bezpieczny. Osobiście szczególnie lubię Stambuł, który jest miastem-mostem dwóch kontynentów, stykiem kultur i religii – opowiada Paweł Dowgier, Honorowy Konsul Generalny Republiki Turcji w Krakowie.

Port lotniczy Rzeszów-Jasionka poinformował również jakie destynacje na wakacje 2023 znajdują się w systemach rezerwacyjnych biur podróży. Siatka ofert obejmuje 12 słonecznych destynacji. Są w niej: Antalya i Bodrum (Turcja), Korfu, Kreta, Rodos i Zakynthos (Grecja), Burgas i Warna (Bułgaria), Tirana (Albania), Majorka (Hiszpania), Monastir (Tunazja) oraz Hurghada (Egipt), która otworzy sezon już zimą, od 22 grudnia.

Podsumowano, że od początku 2022 roku z lotniska w Jasionce skorzystało już ponad 600 tys. pasażerów.

To wynik, którego mało kto się spodziewał, ale jest on efektem zaplanowanych działań całego zespołu pracowników – podkreśla prezes Adam Hamryszczak.

