Walka o wydarzenia z biznesową siłą rażenia

Na rynku wydarzeń w Katowicach nastąpiła stabilizacja. Liczba organizowanych z roku na rok spotkań nieznacznie się różni. - Walka toczy się o liczbę uczestników, których przybywa. Hotele w centrum miasta utrzymują obłożenie na poziomie ponad 70 proc., co oznacza, że bardzo wiele dni ma stuprocentowe obłożenie, a więc mniej bolesne są niepełne weekendy – mówi dr Krzysztof Cieślikowski.

Z analiz dr. Cieślikowskiego wynika, że rośnie również wartość organizowanych wydarzeń. Zwiększają się ogólne wydatki delegatów, szczególnie tych nocujących. Największy skok odnotowany został w 2018 r., gdy średnia kwota wydana przez uczestnika korzystającego z noclegu niemal się podwoiła w porównaniu do 2017 r. - To zasługa m.in. konferencji COP24, która oczywiście wpłynęła pozytywnie na rynek hotelowy. Odczuwalna była dynamika wzrostu cen, także usług gastronomicznych. Niższe stawki z września, czyli okresu przed konferencją, już nie powróciły po zakończeniu wydarzenia – mówi dr Cieślikowski. Dodaje, że oferty studenckie zniknęły bezpowrotnie, a to pokazuje jak wszyscy przyzwyczają się do tego, że Katowice, a w szczególności centrum, staje się ośrodkiem biznesowym. - Rosnące ceny np. miejsc parkingowych i mieszkań w tym obszarze nie odstraszają klientów – twierdzi. (...)

- Przez 10 lat miasto walczyło o pozycję na biznesowej mapie Polski. Tymczasem wydarzenia międzynarodowe dały mu światową rozpoznawalność. Co prawda Katowice jeszcze nie figurują we wszystkich statystykach, ale dla europejskich organizatorów spotkań gospodarczych są rozpoznawalną marką – podsumowuje.

(Cały wywiad z dr. Krzysztofem Cieślikowskim zostanie opublikowany w kolejnym wydaniu Property Magazine)

