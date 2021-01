Walka z epidemią nie może demolować branży hotelowej

Desperacja branży hotelarskiej jest na tyle duża, że Polska Izba Hotelarzy szykuje pozwy przeciwko Skarbowi Państwa. Jednocześnie coraz więcej podmiotów, w ramach obywatelskiego nieposłuszeństwa otwiera lokale. Czy członkowie IGHP też rozważają pójście do sądu?

Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego: Nie dziwię się przedsiębiorcom i pracownikom hoteli, którzy nierzadko są na granicy wytrzymałości. Zapowiedzi radykalnych działań wynikają z ich desperacji i zmęczenia brakiem realnej pomocy. Należy jednak pamiętać, że pozwy przeciwko Skarbowi Państwa to bardzo złożone zagadnienie prawne, obarczone ryzykiem, ponieważ rozwiązania sugerowane hotelom są długotrwałe w postępowaniu sądowym i niepewne co do końcowych rozstrzygnięć. Eksperci, na zlecenie IGHP, są w trakcie opracowania analizy prawnej, która wskaże za i przeciw takich działań. Tę trudną decyzję muszą podjąć sami przedsiębiorcy, bo to oni będą musieli się zmierzyć w przyszłości z jej konsekwencjami.

Izba, we wspólnym apelu z BCC, postuluje podjęcie działań chroniących zatrudnienie w branży. O jakie mechanizmy chodzi?

Według szacunków IGHP, w naszej branży zostało zwolnionych z pracy ok. 80 tys. osób, co stanowiło ok. 40 proc. miejsc pracy na koniec grudnia 2019 r. Wielu z tych pracowników nie powróci do pracy nawet po otwarciu hoteli. Potrzebne będę nowe rekrutacje i szkolenia, co wymaga czasu i zwiększy koszty działalności. Zwolnienia wynikały m. in. z braku w czwartym kwartale 2020 r. odpowiedniego wsparcia finansowego, które umożliwiłoby hotelom sfinansowanie wynagrodzeń pracowników i ochronę miejsc pracy. Zadaniem rządu powinno być stworzenie programu ochrony miejsc pracy poprzez dofinansowanie wynagrodzeń, zwolnienie ze składek ZUS, uruchomienie programów wspomagających przekwalifikowanie osób, które bezpowrotnie straciły pracę w hotelu.

A tzw. koszty stałe?

Podczas lockdownu hoteli, bądź ich znacznie ograniczonej działalności każda, nawet najmniejsza ulga dla branży w ponoszeniu wydatków wpływa na większą elastyczność pracodawców w ochronie miejsc pracy, bowiem więcej pieniędzy zostaje na finansowanie ograniczonej działalności. Nawet odległe od kosztów pracy oszczędności, jak np. zwolnienie z opłat za prąd, abonamentu RTV, podatku od nieruchomości i wiele innych pozycji w kosztach hoteli może przyczynić się po ich zsumowaniu do bardziej stabilnej płynności finansowej hotelu, a dzięki temu, do ochrony zatrudnienia.

