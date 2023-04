To już druga edycja kampanii realizowanej przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Hasło tegorocznej kampanii to „Zobacz swój biznes na Warmii i Mazurach”.

Billboardy zostały przygotowane w technice 3D z wykorzystaniem komponentów z recyklingu.

Pojawiły się na ulicach dużych polskich miast – w Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie, Lublinie i we Wrocławiu.

Celem projektu jest pokazanie regionu jako atrakcyjnego miejsca do życia, odpoczynku i pracy.

Walory przyrodnicze Warmii i Mazur sprawiają, że województwo jest jednym z najpiękniejszych miejsc rekreacyjnych w Polsce. Zalety regionu to jednak nie tylko rozległe tereny zielone czy liczne jeziora – to również bogate zaplecze naukowo-badawcze, a także jedna z najlepszych lokalizacji do rozwoju sektora usług biznesowych. Niskie ceny najmu powierzchni biurowych, dostęp do wykwalifikowanych pracowników, specjalistyczne doradztwo Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, a także ulgi podatkowe napędzają lokalną gospodarkę. Do przedsiębiorców kierowane są także rozmaite wydarzenia, które pozwalają zdobywać wiedzę, zwiększać kompetencje oraz nawiązywać nowe kontakty.

- Warmia i Mazury to nie tylko malownicza przyroda, to także obszar, który stawia na czyste, ekologiczne i ekoinnowacyjne technologie, rozwijane między innymi w regionalnych ośrodkach badawczych – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – Bogata infrastruktura dróg krajowych i ekspresowych, dostęp do lotniska, portu i transportu morskiego, a także rozbudowana sieć linii kolejowych to duże ułatwienie logistyczne dla każdego rodzaju biznesu. Uniwersytet oferuje ponad 70 kierunków nauczania, zapewnia również stały dostęp do wykwalifikowanych pracowników oraz doskonałej kadry kilku tysięcy naukowców. To wszystko sprawia, że województwo warmińsko-mazurskie jest atrakcyjnym miejscem do pracy, relaksu i życia.

To już druga odsłona kampanii. Pierwsza została zrealizowana w 2022 roku pod hasłem „Tutaj kreacja to rekreacja. Stwórz swój biznes na Warmii i Mazurach”. Billboardy w formacie 3D pojawiły się wówczas w Gdyni, Łodzi, Szczecinie, Poznaniu oraz Warszawie, co przełożyło się na ponad 14 milionów kontaktów z reklamą.

Billboardy zostały przygotowane w technice 3D. Fot. Mat. pras.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

