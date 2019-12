Warsaw Business Hotel z pozwoleniem na budowę

Głównym założeniem inwestycji jest umiejscowienie w obrębie jednego budynku dwóch niezależnych hoteli o zróżnicowanym standardzie – 4-gwiadkowego Grano Warszawa oraz 3-gwiazdkowego Number One Warszawa. Bryła obiektu łączy ze sobą klasykę i nowoczesność. Ceglane akcenty elewacji występować będą w połączeniu z rozległymi przeszkleniami. Całość zamknięta będzie w bryle o łagodnej formie przypominającej w rzucie literę U. Budynek będzie liczył 10 kondygnacji naziemnych. W parterach budynku przewidziano natomiast lokale usługowe, a w kondygnacjach podziemnych – parkingi.



Przygotowywanym projektem podnosimy standard hoteli biznesowych. Obiekt znajduje się w pobliżu jednego z największych warszawskich centrów konferencyjnych, a więc naturalnym założeniem jest przygotowanie bazy noclegowej dla wystawców imprez targowych i ich gości. Naszą misją nie jest jednak stworzenie hotelu wyłącznie biznesowego. Zależy nam również na zapewnieniu gościom targów wysokiego komfortu i zaplecza pozwalającego zregenerować się po intensywnych dniach targowych, dlatego wprowadzamy do ich wnętrz centra fitness, SPA i wellness. W obiekcie znajdzie się również zaplecze do kameralnych spotkań biznesowych. – mówi Paulina Czurak z pracowni Ideograf.



Warsaw Business Hotel łączyć będzie w sobie dwie kategorie hotelowe – hotel Grano o standardzie 4 gwiazdek oferować będzie 270 luksusowych i przestronnych pokoi, strefę wellnes i spa, restaurację i nowoczesne centrum konferencyjne. Ponadto znajdą się w nim powierzchnie przeznaczone do spotkań biznesowych i towarzyskich, a także strefa fitness z siłownią. Prestiżowy obiekt przygotowywany jest w formie inteligentnego budynku zarządzanego systemem BMS.



3-gwiazdkowy Hotel Number One przygotowywany jest jako obiekt dedykowany klientom biznesowym. Oferować będzie 247 komfortowych pokoi przygotowanych w unikalnym loftowym designie. Znajdą się w nim przestrzenie wspólne sprzyjające pracy i wypoczynkowi, restauracja serwująca śniadania i strefa SPA.



Niewątpliwą zaletą obiektu jest jego umiejscowienie na mapie miasta - Warsaw Business Hotel powstanie na warszawskiej Woli w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum EXPO XXI, na działce o powierzchni niemal 6 km kwadratowych. To właśnie sąsiedztwo jednego z najnowocześniejszych obiektów eventowych może stanowić o przyszłym sukcesie hotelowej inwestycji, która ma szansę w krótkim czasie stać się podstawową bazą noclegową dla uczestników organizowanych wydarzeń.



EXPO XXI to jeden z największych obiektów wystawienniczych na terenie Warszawy, z roku na rok przyciągający najważniejsze imprezy wystawiennicze dotychczas odbywające się w innych miejscach. W ciągu roku na terenie Centrum odbywa się ponad 200 różnego rodzaju imprez. Są to m.in. wystawy, konferencje, eventy zamknięte, pokazy mody, seminaria, bankiety, targi, imprezy kulturalne i sportowe czy nawet koncerty. Tak napięty harmonogram sprawia, że rocznie EXPO XXI Warszawa odwiedza nawet kilkaset tysięcy osób. Centrum oferuje gościom ponad 20 000 m² specjalistycznej powierzchni składającej się z czterech hal, dziesięciu sal konferencyjnych, pokojów rozmów oraz terenów ekspozycji zewnętrznej z parkingiem na 1500 samochodów.



Dodatkowych atutów tej lokalizacji jest jednak zdecydowanie więcej. Warsaw Business Hotel znajdować się będzie zaledwie 2.5 km od ścisłego centrum Warszawy i tylko 6 km od Lotniska Chopina. Jeżeli dodamy do tego bliską odległość od autostrady A2, Trasy Toruńskiej, Dworca Zachodniego oraz stacji metra – otrzymamy obiekt, który będzie łatwo dostępny zarówno dla gości z kraju, jak i z zagranicy, niezależnie od tego czy podróżują oni własnym samochodem czy transportem publicznym.