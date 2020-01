Warszawa na 15. miejscu pośród najpopularniejszych stolic w Europie

Z danych wynika, że Warszawa znalazła się na 15. miejscu pośród najpopularniejszych stolic w Europie, a zakwaterowanie w stolicy Monako, Bahamów czy Seszeli to wydatek rzędu ponad 1000 zł za noc. Najwięcej hoteli w najbardziej przystępnych cenach znajduje się w azjatyckich stolicach m.in. Laosu, Kazachstanu i Kambodży.

– Nowy rok zwykle niesie ze sobą nie tylko odważne plany i moc postanowień ale również… kompletną pulę dni urlopowych, która zachęca wielu do zaplanowania nowych wojaży.

Uwaga na bajońskie sumy

W rankingu najpopularniejszych stolic na świecie Warszawa uplasowała się na 22. miejscu – tym samym największe miasto w Polsce znalazło się na 15. pozycji zestawienia ulubionych europejskich metropolii. W czołówce znalazły się Londyn, Paryż i Amsterdam. W tych miastach ceny za nocleg w 3- i 4-gwiazdkowym hotelu wahają się średnio pomiędzy 707 zł a 805 zł, podczas gdy zakwaterowanie w hotelu o podobnym standardzie w kraju nad Wisłą to wydatek rzędu 362 zł. Tym samym Warszawa wylądowała na 105. miejscu najdroższych (bądź na 35. najtańszych) stolic na świecie.

Najwyższych cen zakwaterowania należy spodziewać się w Monako – doba hotelowa w tym malowniczym państwie-mieście to wydatek oscylujący w granicach 1767 zł za noc. Co ciekawe, osoby które chciałby zaznać luksusu i spędzić tu noc w 5-gwiazdkowym obiekcie, mogą spodziewać się równie „ekskluzywnego” rachunku opiewającego na 2725 zł za pokój dla dwóch osób. Tuż za rajem lazurowego wybrzeża uplasowały się inne, równie słoneczne kierunki – Nassau na Bahamach oraz Victoria na Seszelach. Nocleg w 3-4 gwiazdkowym hotelu na tych egzotycznych wyspach kosztuje odpowiednio 1435 zł i 1188 zł. Co ciekawe, w zestawieniu najdroższych stolic (#4) znalazł się również cieszący się dużą popularnością Tel Awiw – wydaje się jednak, że wysokie ceny zakwaterowania w Izraelu nie wpływają na zainteresowanie Polaków tym kierunkiem, który odnotował wzrost wyszukiwań lotów o 605% dla podróży w 2020 roku. W rankingu najdroższych stolic znalazły się również m. in. Port Louis (Mauritius), Georgetown (Gujana Francuska), Kabul (Afganistan) i Kopenhaga (Dania) – ceny za dobę hotelową w tych miastach zaczynają się średnio od 826 zł.

