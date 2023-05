Według statystyk Airbnb, Warszawa jest trzecim miastem na świecie pod względem liczby noclegów w prywatnych pokojach.

Airbnb to jedna z wiodących platform umożliwiających rezerwację noclegów.

Wprowadziła niedawno największą aktualizację w historii usługi.

Znaczna część nowych funkcji i ulepszeń dotyczy kategorii Airbnb Pokoje, która cieszy się coraz większą popularnością.

Od początku istnienia Airbnb z usług portalu skorzystało 1,4 miliarda osób, a według szacunków firmy, ten rok może być rekordowy i gospodarze przyjmą ok. 300 mln gości. Wyłączając obszar Chin, liczba ofert hostingowych zwiększyła się o 900 000 w porównaniu do pierwszego roku działalności. To dobry wynik. W samej Polsce liczba noclegów w prywatnych pokojach wzrosła w ciągu ostatniego roku o 74 procent, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu podróżujących tą formą zakwaterowania. Na czele polskich miast z największą liczbą rezerwacji jest Warszawa, która znalazła się w ścisłej światowej czołówce tuż za Seulem i Melbourne, a przed Sydney i Florencją.

Airbnb, przygotowując się do intensywnego sezonu podróżnego przeprowadziło największą, jak dotąd, aktualizację swojej platformy. Wdrożone zmiany oparte są na opiniach klientów i obejmują ponad 50 nowych funkcji, w tym przejrzysty opis wymeldowania, udoskonalone mapy, na nowo zaprojektowane listy życzeń i wiele innych.

Jedną z głównych nowości jest kategoria Airbnb Pokoje, która jest powrotem do korzeni i odzwierciedla pierwotną ideę platformy Airbnb. Prywatne pokoje dostępne w ponad 60 000 miast na całym świecie zyskują ogromne zainteresowanie użytkowników portalu Airbnb ze względu na rosnące koszty podróży, ale też niepowtarzalną możliwość nawiązania wartościowych kontaktów z ciekawymi ludźmi. Pokój prywatny najczęściej rezerwują osoby podróżujące samotnie oraz „millenialsi”. W ubiegłym roku ponad 80 procent pobytów w pokojach prywatnych na świecie kosztowało poniżej 100 USD za noc, przy czym średnia cena za pokój prywatny w Polsce wynosiła 148,00 zł za noc.

W obecnej sytuacji gospodarczej ludzie chcą podróżować ekonomicznie, a po latach izolacji podczas pandemii szukają sposobów na kontakt z innymi i autentyczne doświadczenia. Pobyt w prywatnych pokojach to także dobry sposób na lepsze poznanie nowego miejsca – ludzi, zwyczajów, kultury czy nieoczywistych atrakcji turystycznych. W I kwartale 2023 roku prawie 80 proc. zrecenzowanych pobytów w pokoju prywatnym w Polsce otrzymało naszą najwyższą ocenę pięciu gwiazdek. Teraz, dzięki nowym funkcjonalnościom, goście będą mogli poznać gospodarza jeszcze przed dokonaniem rezerwacji, ponieważ w każdej ofercie pokoju na Airbnb znajduje się wizytówka osoby wynajmującej pokój. Dowiedzieć się z niej można np. gdzie chodziła do szkoły, czym zajmuje się zawodowo, czy jest zainteresowana spotkaniami z gośćmi podczas pobytu czy inne ciekawostki, którymi się dzieli. Nowa kategoria Airbnb Pokoje to ponad milion ofert, udoskonalone filtry i nowe funkcje ochrony prywatności.

Z drugiej strony, hosting jest dla wielu osób sposobem na dodatkowy dochód. Łączny dochód gospodarzy prywatnych pokoi w Polsce wyniósł w 2022 roku 32,7 mln zł, a jeden gospodarz zarobił średnio ponad 2700 zł. Z badania przeprowadzonego przez Airbnb wśród 72 tysięcy najemców wynika, że 39 procent gospodarzy wykorzystuje te środki do pokrycia rosnących kosztów życia, a dwie piąte ankietowanych potrzebuje ich, aby związać koniec z końcem.

