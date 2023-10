Hilton potwierdził zawarcie umowy franczyzowej z firmą TFG Hotels na budowę Canopy by Hilton Warsaw. Liczący 170 pokoi obiekt zostanie otwarty w 2025 r. i będzie pierwszym hotelem lifestyle'owym marki Hilton w Polsce.

Canopy by Hilton Warsaw przy ulicy Wilczej 50/52 dołączy do sześciu już działających hoteli Hilton w Warszawie.

Hotel Canopy by Hilton Warsaw dołączy do niedawno otwartych obiektów Canopy by Hilton w Cannes, Madrycie, Londynie i Paryżu.

Hotelem Canopy by Hilton Warsaw będzie zarządzać firma TFG Hotels.

Hotelem Canopy by Hilton Warsaw będzie zarządzać firma TFG Hotels. Fot. Mat. prasowe.

- Hilton rozwija się w Polsce w szybkim tempie, a lokalizacje takie jak: Kraków, Warszawa i Wrocław stwarzają nowe możliwości. Widzimy ogromne możliwości dla naszych marek lifestyle'owych w całej Europie, a Canopy by Hilton Warsaw dołączy do inspirowanych lokalnie hoteli w miastach takich jak: Reykjavik, Zagrzeb, czy ostatnio Cannes. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z TFG Hotels przy tym najnowszym projekcie i z niecierpliwością czekamy na przyjęcie gości - tłumaczy Patrick Fitzgibbon, starszy wiceprezes ds. rozwoju w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Taras na dachu z widokiem na Warszawę

Warszawa jest centrum handlowym regionu Europy Środkowo-Wschodniej, miastem bogatym historycznie i kulturowo, przez co jest popularnym miejscem dla podróżujących zarówno służbowo, jak i turystycznie.

Po zrealizowaniu inwestycji wartej około 30 milionów euro ten nowo wybudowany hotel z pewnością stanie się ulubionym miejscem przyjezdnych i warszawiaków - tłumaczy Anna Fijałkowska z TFG Hotels.

Canopy by Hilton Warsaw zaoferuje m.in. rozległy taras na dachu z widokiem na całe miasto oraz pomieszczenia konferencyjne i eventowe. Rozległe przeszklenia ścian parteru zatrą granicę między hotelem a miastem, podczas gdy spektakularnie zakrzywione balkony będą subtelnym ukłonem w stronę łuków barokowej architektury spotykanej w mieście. Siatka jednolitych kwadratowych okien sprawi, że budynek będzie przystawał do okolicy, a wystrój i dekoracje wnętrz nawiążą do historii i kultury centrum Warszawy.

Łóżka z baldachimem i skarpetki Canopy

Zlokalizowany w ścisłym centrum znanym z luksusowych biur oraz bogatej oferty gastronomicznej i życia nocnego Canopy by Hilton Warsaw będzie oddalony o 10 minut drogi piechotą od Pałacu Kultury i Nauki oraz dworca Warszawa Centralna. Goście skorzystają z bezpłatnych rowerów Canopy.

Charakterystyczne dla hoteli Canopy by Hilton są łóżka z baldachimem oraz udogodnienia, takie jak: skarpetki Canopy czy ekspresy do kawy Nespresso.

Goście będą mogli korzystać z programu lojalnościowego Hilton Honors, umożliwiającego ponad 165 milionom członków, którzy dokonują rezerwacji bezpośrednio w Hiltonie, zdobywanie punktów za pobyty oraz korzystanie z hotelowych atrakcji. Członkowie Hilton Honors mogą również uzyskać dostęp do natychmiastowo uruchamianych świadczeń i korzyści, takich jak: bezstykowe zameldowanie z wyborem pokoju i zniżki dla uczestników programu.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl