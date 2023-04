Condo hotel Staybridge Suites na Ursynowie coraz bliżej końca budowy. W minionych tygodniach trwał montaż elewacji.

U zbiegu ulic Pileckiego i Puławskiej, na warszawskim Ursynowie powstaje condo hotel sieci Staybridge Suites®.

Marka znajduje się w portfolio InterContinental Hotels Group.

Hotel zaoferuje 192 apartamenty inwestycyjne.

Hotel Staybridge Suites® by InterContinental Hotels Group powstaje przy ulicy Puławskiej 353 na Ursynowie. Z budowy zniknęły już dźwigi, a budynek zyskał elewację.

Czterogwiazdkowy hotel zaoferuje 192 apartamenty inwestycyjne o metrażach od 26 do 60 mkw. Do dyspozycji gości będą m.in.: siłownia, miejsca do pracy, business center 24h, pralnia, sklepik.

Otwarcie hotelu zaplanowane jest na IV kwartał 2023 roku.

