Na podstawie 10 tysięcy uzyskanych opinii warszawski Courtyard zdobył pierwsze miejsce wśród wszystkich hoteli tej marki w Polsce i uplasował się na trzecim miejscu spośród 83 hoteli marki Courtyard w krajach w regionie EMEA. Na wyróżnienie gości szczególnie zasłużyła obsługa gastronomiczna, jakość jedzenia oraz czystość na terenie hotelu.

Te wyniki to codzienna wytężona praca całego zespołu warszawskiego hotelu Courtyard, który nieustannie pracuje nad utrzymaniem wysokiego standardu usług, również w nowym roku. Jestem dumna z pracy moich pracowników i cieszę się, że ich wysiłek i indywidualne podejście do potrzeb gości, pozwoliły na osiągnięcie jednego z najlepszych wyników wśród hoteli Courtyard w Polsce oraz w całym regionie - podsumowała Sylwia Korzeniewska, Dyrektor Hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport.