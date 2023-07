To wyróżnienie dla całego zespołu warszawskiego hotelu Courtyard, a także docenienie wysiłku i zaangażowania wszystkich naszych pracowników. Cieszymy się, że goście po raz kolejny tak wysoko ocenili nasze zaangażowanie, co motywuje nas do dalszej pracy i utrzymania poziomu lidera ku zadowoleniu wszystkich korzystających z naszych usług – podkreśla Sylwia Korzeniewska, dyrektor generalna Courtyard by Marriott Warsaw Airport Hotel.